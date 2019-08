Nordkvelle-dobbel senket Glimt i toppkampen

Tok et stort steg mot toppen av Eliteserien.

ODD - BODØ/GLIMT 3-1

Det ble en fin kveld for Dag-Eilev Fagermo og Odd som beseiret Bodø/Glimt 3-1 hjemme på Skagerak Arena fredag kveld. Det betyr at telemarkingene fortsatt ligger godt an i kampen om gullet i Eliteserien.

Fredrik Nordkvelle ga Odd ledelsen i første omgangen før Espen Ruud doblet for de hvitkledde. Reprisene viste uansett at scoringen til Odds høyreback burde ha vært annullert for offside.

Odd-forsvareren var nemlig litt for het på grøten da han løp i offside på frisparket slått av Elbasan Rashani. Heldigvis for ham ble ikke scoringen vinket av linjemann eller hoveddommer Ola Hobber Nilsen.

I pausen var Ruud selv tydelig på at scoringen hans aldri burde ha stått:

- Jeg så det på storskjermen, ja. Det ser sånn ut, sa Ruud til Eurosport om hvorvidt scoringen hans burde ha blitt annullert. Dette var uansett forsvarerens første scoring i Eliteserien denne sesongen.

Ulrik Saltnes skapte ny spenning i oppgjøret før en fantastisk enkeltmannsprestasjon av Nordkvelle gjorde at alle de tre poengene ble værende igjen i Skien.

Seieren for telemarkingene betyr at de knapper innpå lagene som ligger foran dem på tabellen. Odd ligger nå på tredjeplass i Elitserien, med fire poeng opp til tabelltoppen.

- Vi har utfordringer med spillere som spiller på posisjoner de ikke er vant med. Forsvarsspiller, og ikke minst Nordkvelle, samt det vi gjør i første omgang er nok, sa Fagermo til Eurosport etter kampen.

Odd-treneren var tydelig fornøyd med det han hadde sett fra Nordkvelle, og bidro med en fantastisk flott gest til sin superstjerne etter kampen. Den forklarte han slik:

- Jeg er vel en av de mest ydmyke trenerne i Elitserien, sa Fagermo til latter fra Eurosports Kristian Oma, før han vitset om hva som plutselig gjorde at Nordkvelle hadde spilt så godt:

- Men det var et sånn Ben Johnson-rykk der. Det var litt doping før kampen, litt cola.. zero ... som gjør at det blir et ordentlig rykk der og det var deilig, sa en spøkefull Fagermo.

På toppen finner vi nettopp Bodø/Glimt. De står med 42 poeng etter 20 kamper, hvilket er to poeng ned til Molde som har en kamp mindre spilt enn overraskelseslaget fra Nord-Norge.

- Vi er ikke der vi skal og bø være. Det er ikke alltid man klarer å lese det bildet når du ser kampen. Vi har nesten ikke trent, vi har forøskt å komme oss over sist kamp som tok mye krefter. Vi fant ikke den kraften som Glimt har på sitt beste, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til Eurosport etter kampen.

Odd-press

Innledningsvis var det tett og jevnspilt mellom Odd og Bodø/Glimt på Skagerak Arena, men det var hjemmelaget som etter hvert begynte å få overtaket på sesongens overraskelseslag.

Etter 10 minutter ble Torgeir Børven spilt inn bak Glimt-forsvaret, og kun en patent Ricardo Friedrich hindret angriperen fra å rulle inn ledermålet for Dag-Eilev Fagermos menn.

Den brasilianske burvokteren kunne dog lite gjøre like etter da Vegard Bergan rygget og rygget, og lot Fredrik Nordkvelle komme til skudd. Forsøket dalte over den brasilianske keeperen, og Odd ledet 1-0.

Glimt la seg ikke på baksiden og suste i angrep like etter, og Philip Zinckernagel ble spilt til en flott mulighet inne i Odd-boksen. Kun en god blokk av Fredrik Semb gjorde at forsøket suste over mål.

Bergan var være på å gjøre opp for feilen sin da Patrick Berg fant han med et flott innlegg etter 20 minutter spilt. Dessverre for Glimt suste tidligere Odd-forsvarerens heading utenfor.

I det 22. minutt slo Elbasan Rashani et fantastisk frispark inn i Glimt-boksen og høyreback Espen Rudd fikk foten sin på ballen som suste forbi keeper Friedrich, og i mål.

Reprisene viste tydelig at Ruud var i offside, og at målet burde ha vært annullert.

Glimt fortsatte å jobbe seg inn i kampen, men et godt og kompakt Odd-forsvar gjorde at det ble vanskelig for Kjetil Knudsens menn å virkelig få til de store sjansene i Skien.

I det 42. minutt burde Ulrik Saltnes ha redusert etter at Fredrik Bjørkan plukket opp ballen fra Amor Layouni. Hans legg fant Saltnes, som ikke klarte å få vridd forsøket sitt på mål.

Dermed kunne Fagermo og Odd å smile bredest etter de første 45 minuttene. Odd ledet 2-0 på Skagerak Arena etter de første 45 minuttene.

Glimt skaper spenning

Det skulle ikke ta lang tid for Glimt å svare i den andre omgangen, for etter at Zinckernagel hadde danset seg forbi Odd-forsvarerne, så hadde Saltnes en enkel jobb med å sette i 1-2.

Glimt virket mye bedre i den andre omgangen og trykket Odd lengre og lengre bakover i banen innledningsvis i den første omgangen. Det tok uansett lang tid mellom sjansen.

I det 57. minutt ville uansett hele Skagerak Arena ha straffe da Børven ble lagt i bakken inne i Glimt-boksen. Dommer Ola Hobber Nilsen ristet på hodet og spillet gå videre.

Odin Bjørtuft ble Odds helt i det 65. minutt etter at Zinckernagel hadde løsnet skudd. Ole Amund Sveen så ut til å nå ballen, men Odds unggutt var observant og fikk ryddet unna ballen.

I andre enden testet Filip Delaveris skuddfoten like etter, og kun en fantastisk redning fra keeper Friedrich gjorde at Glimt fortsatt hang med i toppkampen i Telemark.

Mot slutten av oppgjøret var det Odd som tok mer og mer over i Skien. Og i det 81. minutt var det duket for artisteri fra kampens første målscorer på Skagerak Arena.

Nordkvelle danset seg nemlig vei gjennom Glimt-forsvaret, og hadde få problemer med å banke ballen i krysset forbi Ricardo Friedrich, og sikre at alle de tre poengene ble igjen i Skien.

Bare minuttet etter kunne vondt blitt verre for Glimt da Rashani og Børven kombinerte utsøkt, og førstnevnte fikk muligheten til å avslutte. Denne gangen var Friedrich kjapt nede.

Flere scoringer skulle det ikke bli Skien denne fredagskvelden. Dermed kunne Odd smile bredest over å ha sikret seg de tre poengene, etter at Bodø/Glimt ble beseiret 3-1.