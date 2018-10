Nordlies Skeid rykket opp uten å spille

Hødd måtte slå Fløy for å holde liv i drømmen om opprykk, men sørlendingene ville det annerledes. Dermed kan Tom Nordlies Skeid juble for 1.-divisjonsspill.

Kun usannsynlig teori kunne hindre Oslo-laget fra å rykke opp fra 2. divisjon, avdeling 2, etter lørdagens seier mot Arendal. Serietoer Hødd måtte vinne sine tre resterende kamper samtidig som Skeid tapte sine to siste.

Søndag ble all tvil feid til side da Hødd spilte 1-1 borte mot nedrykkstruede Fløy. Resultatet innebærer at Skeid er tilbake i 1. divisjon for første gang siden 2009.

Christoffer Myhre sendte Fløy i føringen etter snaue timen. Markus Naglestad utlignet for Hødd med tolv minutter igjen etter å ha bommet på straffespark sekunder før.

Hødd presset på for tre poeng, men flere mål ble det ikke på Flekkerøy. Dermed blir det opprykksfest på Nordre Åsen når Skeid tar imot Bryne på lørdag.

I avdeling 1 er Raufoss i førersetet foran Fredrikstad i kampen om direkte opprykk til 1. divisjon. Andreplassene i hver avdeling spiller kvalifiseringen mot hverandre der vinneren møter 14.-plassen i 1. divisjon til avgjørende kvalifisering.

