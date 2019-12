Nordlys: Runar Espejord presenteres som Heerenveen-spiller fredag

PRESENTERES FREDAG? Runar Espejord er klar for et nytt steg i karrieren. Foto: Rune Stoltz Bertinussen (NTB scanpix)

Tromsøs Runar Espejord er klar for nederlandske Heerenveen, som gir litt over fem millioner kroner for spissen, ifølge Nordlys.

Avisen skriver at flere nederlandske medier melder om overgangen torsdag kveld. 23-åringen skal bli presentert som Heerenveens nye spiller klokken 10 fredag. Han vil være spiller i toppklubben fra 1. januar, skriver Nordlys. Espejord har gjennomgått en medisinsk test torsdag, har avisen fått opplyst. Ifølge Nordlys gir Heerenveen litt over fem millioner kroner for Espejord, i tillegg til at TIL har sikret seg en videresalgsprosent og mulige inntekter basert på spissens prestasjoner i Nederland. (©NTB)

