Nordmenn i målform da Flensburg slo topplag

Magnus Abelvik Rød, Gøran Johannessen og Magnus Jøndal sto for tolv av målene da Flensburg-Handewitt slo Füchse Berlin 27-23 i den tyske toppdivisjonen søndag.

Rød og Johannessen ble delt toppscorere med sine fem scoringer. Jøndal tegnet seg for to mål i oppgjøret.

Seieren gjør at Flensburg klatrer på tabellen. Laget står nå med elleve poeng på åtte kamper og har for alvor heng i tetstriden. Med to poeng rykket de forbi blant andre søndagens motstander Füchse Berlin.

Etter en jevn åpning på kampen, der lagene fulgte hverandre til 8-8, satte hjemmelaget Flensburg inn støtet like før pause. De rykket ifra og ledet 12-9 til pause.

Vertene fortsatte der de slapp før hvilen, og midtveis i den andre omgangen var de oppe i seks måls ledelse. På det meste ledet de med sju. Gjestene fra den tyske hovedstaden knappet inn noe på slutten, men var aldri i nærheten av å true Flensburg som til slutt vant 27-23.

