Nordmennene knust av Bolsjunov: - Tøffeste skirennet jeg har gått

Norge stod for en meget sterk lagprestasjon, men kunne ikke hamle opp med Aleksandr Bolsjunov i VM lørdag ettermiddag.

OBERSTDORF (Nettavisen): Én etter én måtte de norske stjernene gi tapt for Aleksandr Bolsjunov på lørdagens 30-kilometer med skibytte i Oberstdorf.

Russeren kjørte et voldsomt tempo fra start til mål, og Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund måtte nøye seg med henholdsvis sølv og bronse.

Krüger gikk bort til Bolsjunov

I målområdet gikk Krüger rett bort til Bolsjunov for å gi uttrykk for hvor imponert han ble av sin overmann.

- Jeg vet ikke hvor mye han forstår, men jeg gratulerte ham med løpet og sa det var høy klasse over det han gjorde i dag. All respekt for det han leverer, sier Hegstad Krüger til Nettavisen.

- Det er ikke så mye annet å si enn at i dag går han ekstremt. Han går så fort at for min egen del har jeg nok med å agere. Jeg hadde en liten plan om å prøve på noe opp bakken der, men farten er såpass høy at jeg har ikke noe mer å kjøre med. Jeg har egentlig nok med å være med, sier Krüger.

Røthe: - Tøffeste skirennet jeg har gått

Sjur Røthe måtte gi tapt enda tidligere. Han kjente allerede etter den første runden med skøyting at han ikke hadde muligheten til å henge med på Bolsjunovs tempo.

- Jeg tror det er det tøffeste skirennet jeg har gått. Vi har, om ikke fem forskjellige kvaliteteter i laget, så har vi to-tre forskjellige typer løpere. Han knuser oss fra front. Det spørs om jeg må hjem og trene på skiathlon, sier Røthe etterpå.

Vossingen mener det ikke er umulig å slå russeren, men når han leverer som på lørdag, skal det i alle fall mye til.

- Vi har slått ham før, men sånn som han leverer i dag, så er det helt ekstremt bra. All mulig creds til han. Det er den soleklart beste skiløperen som vinner tremila i dag. Ekstremt imponerende, det han gjør.

Bolsjunov fornøyd med taktikken

I målområdet kom Bolsjunov med et voldsomt jubelbrøl foran sine norske konkurrenter. Russeren legger ikke skjul på at det betyr mye å slå nordmennene.

- Jeg ledet nesten gjennom hele distansen, og jeg prøvde å angripe flere ganger. Jeg er fornøyd med at taktikken ga meg muligheten til å vinne i dag. Gull er alltid målet i VM og OL, og jeg håper at dette ikke er mitt siste gull, sier Bolsjunov på pressekonferansen etter rennet.

Hans Christer Holund, som tok bronsen, erkjenner også at det var tøft å henge med på Bolsjunovs tempo i VM-løypene.

- Han drar faktisk en del i dag. Det var ikke uventet, og jeg vet at han er redd for Klæbo og Iversen på slutten der. Han rykker litt underveis og bruker mye krefter. At han er med og klarer å avgjøre dette, er imponerende, sier Holund til Nettavisen.

