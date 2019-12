Nordmennene utenfor pallen i laghoppingen i Klingenthal

Norge med Marius Lindvik, Thomas Aasen Markeng, Johann André Forfang og Robert Johansson endte på 4.-plass i lagkonkurransen i hopp lørdag.

Polen vant foran Østerrike og Japan, mens de norske hopperne måtte ta til takke med den sure fjerdeplassen.

Marius Lindvik landet på to ganger 130 meter. Han klarte å knappe litt inn på Japans forsprang etter 1. omgang med sitt finalehopp.

Thomas Aasen Markeng leverte et solid hopp på 135,5 meter i første omgang og landet på 127,5 meter i sitt siste svev. Avstanden til pallen var da bare på 0,5 poeng.

Johann André Forfang erstattet Daniel-André Tande. Kongsberg-hopperen slet fortsatt med en vond ankel etter at han fikk en løpsk ski i beina på toppen under trening fredag. Tromsø-hopperen fikk svært vanskelige vindforhold og gikk tidlig til landing på bare 114 meter. Dermed falt Norge tilbake og var ute av stand til å ta kampen opp med Polen og Østerrike.

I finalehoppet fikk han opp 120,5 meter og fikk Norge tilbake til tredjeplassen, men det skilte bare 0,9 poeng ned til Japan.

– Det var ikke kjempebra. Jeg synes jeg gjør tingene OK, men jeg var uheldig i 1. omgang, sa Forfang til NRK.

Norges ankermann Robert Johansson fikk opp 135,5 meter i sitt første hopp. Det syntes å være et godt hopp, men det var gode forhold og mye poengtrekk. Dermed ble nordmennene forbigått av Japan med 10 poeng etter den første omgangen.

Ryoyu Kobayashi har vært svært jevn i sin hopping i bakken med alle svev på rundt 139 meter. Han fikk 135,5 meter, og det klarte ikke lillehamringen ikke å svare på. Det ble bare 130 meter, og Norge havnet 12,8 poeng bak.

– Det klaffet ikke 100 prosent for oss denne gangen. Det må vi bite i oss og jobbe på videre. Selv er jeg fornøyd med hoppingen min. Jeg er bare litt overrasket over at sistehoppet ikke bar lenger ned i bakken, sa Johansson.

