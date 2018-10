Nordtveit fikk søt revansj mot stygtspillende bulgarer

Håvard Nordtveit var svært fornøyd etter 1-0 over Bulgaria, selv om han erkjente at Norge burde ha vunnet mer.

Midtstopperen ble utvist i bortemøtet i Sofia i september og var ekstra spillesugen etter å ha stått over forrige kamp mot Slovenia.

Seieren over Bulgaria smakte godt på flere måter.

– Denne kampen betydde absolutt noe ekstra. Vi har hatt mange gode møter den siste uken for at vi skal ha en positiv motivasjon inn mot kampen. Men vi så også i Bulgaria sist at vi kunne ta dette laget, sa Nordtveit.

– Selvsagt burde vi vunnet med flere mål, men alt i alt så er det kun tre poeng som blir delt ut.

Sinna

Mot slutten av tirsdagens kamp fyrte han seg kraftig opp da Mohamed Elyounoussi ble sparket ned av Kristiyan Malinov.

– Jeg syntes det var flere situasjoner der de gikk etter beina på spillerne. Da blir det litt instinkt siden dette er mitt lag, mine spillere og mine venner. Og så lå det vel litt aggresjon der fra forrige kamp. Det var godt å få det ut.

Nordtveit er ikke enige med dem som påstår at de norske spillerne sutret for mye etter 0-1-tapet i bortekampen mot bulgarerne.

– Nei, de (kritikerne) så vel utpå her hva vi står for. Og vi fikk jo publikum med oss mot han nummer sju (Georgi Kostadinov), som var et helsike nede i Sofia. Nå fikk han halve Ullevaal mot seg. Du ser jo at det bare er skuespill alt han gjør. Det har ingenting på en fotballbane å gjøre.

– Bevisst taktikk

Nordtveit mener det var bevisst taktikk av bulgarerne å gå etter sentrale norske spillere som Joshua King og «Moi» Elyounoussi.

Taklinger på King alene skaffet bulgarerne fire gule kort.

– Ja, det tror jeg, svarte han på NTBs spørsmål.

Bulgarernes skitne spill trigget den norske forsvarsveteranen til å trykke enda hardere til i duellene.

– Du blir veldig trigget, og det blir «jysla» kjekt når han (Kostadinov) ligger nede. Jeg fikk en liten mulighet i dag til å trykke litt ekstra til, smilte Nordtveit.

(©NTB)

Mest sett siste uken