Nordtveit straffet da seieren glapp for Hoffenheim

Håvard Nordtveit og hans lagkamerater i Hoffenheim holdt på å vinne borte mot Fortuna Düsseldorf med ti mann, men Uwe Röslers lag berget 2-2 på straffespark.

Det var Nordtveit som et kvarter før slutt var sent ute i en duell med Erik Thommy, som gikk over ende. Nordmannen fikk gult kort og hjemmelaget et straffespark som Rouwen Hennings skjøt i mål til utligningsmålet.

Hoffenheim kom helt skjevt ut i Düsseldorf, der Hennings nikket inn 1-0 før det var spilt fem minutter. Fire minutter senere ble gjestenes Benjamin Hübner sendt av banen med direkte rødt kort etter at både dommer og VAR-assistenter mente det lå forsett bak da hånden hans havnet i ansiktet på Kaan Ayhan.

BL-rekord

I undertall kjempet Hoffenheim seg inn i kampen. Munas Dabbur utlignet på en keeperretur etter et kvarter, og israeleren sørget derfor for en ny bundesligarekord: Hoffenheim har denne sesongen hatt målscorere fra 13 ulike land, noe ingen annen klubb kan matche.

Bare to minutter senere jublet hjemmelaget for scoring da Hennings nikket inn igjen, men målet ble annullert for en ulovlighet i forspillet.

Röslers lag er i stor poengnød og presset på for et ledermål, men i stedet var det Hoffenheim som fikk 2-1 da Steven Zuber bredsidet inn Robert Skovs innlegg kvarteret ut i 2. omgang.

Berisha god

Valon Berisha var god for hjemmelaget, og rogalendingen ble av nyhetsbyrået DPA utropt til sitt lags bestemann, men han var byttet ut før situasjonen som ga 2-2.

Med ett poeng er Fortuna fortsatt på kvalifiseringsplass tre poeng foran Werder Bremen, som spiller søndag, og tre bak Mainz etter at sistnevnte vant 2-0 borte mot Eintracht Frankfurt.

Hoffenheim beholder 6.-plassen som gir europaligaspill, men Wolfsburg er bare poenget bak og spiller søndag.

(©NTB)