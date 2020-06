Nordtveit tilbake i trening før Haaland-møte

Håvard Nordtveit er tilbake på Hoffenheims treningsfelt etter skade. Lørdag er det duket for «norsk» duell i Bundesliga mot Erling Braut Haaland.

Nordtveit har gått glipp av Hoffenheims to siste kamper som følge av en muskelskade, skriver ligainsider.de.

Tirsdag publiserte imidlertid den tyske toppklubben et bilde av nordmannen på treningsfeltet på sin Instagram-konto. Dermed tyder mye på at rogalendingen er aktuell for kamptroppen til lørdagens møte med Borussia Dortmund.

Hoffenheim kjemper en innbitt kamp for å sikre seg plass i europaligaen neste sesong. Foran lørdagens bortemøte med Erling Braut Haalands Dortmund ligger Nordtveit og lagkameratene på sjuendeplass på tabellen.

Kun målforskjellen skiller opp til Wolfsburg på den viktige sjetteplassen foran siste serierunde. Der får Wolfsburg besøk av seriemester Bayern München.

I likhet med Bayern har heller ikke Dortmund noe å spille for mot Nordtveits Hoffenheim. Haaland og lagkameratene sikret annenplassen på tabellen med 2-0-seieren over Leipzig i forrige runde.

