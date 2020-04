Norge - Serbia er utsatt igjen

UEFA bekrefter på sine sider at playoff-oppgjøret mellom Norge og Serbia vil igjen utsettes.

Det internasjonale fotballforbundet (UEFA) bekrefter på sine sider at de har igjen utsatt alle landskampene som skal spilles i deres regi i juni. Dette vil også bety alle kvalifiseringskamper til EM 2021. Dette er grunnet den pågående korona-pandemien som herjer på verdensbasis.

Det betyr dermed at Norges playoff-finale i Nations League mot Serbia, som har direkte påvirkning på EM-sluttspillet som er flyttet til sommeren 2021, igjen utsettes. Det var planlagt at denne kampen skulle spilles i juni etter den første utsettelsen.

UEFA skriver videre i sine pressemelding, som kommer etter en videokonferanse med de 55 medlemsnasjonene, at det ennå ikke er satt noen ny dato for når kampene skal spilles.

De skriver videre at alle turneringer under UEFA-regi, hvilket også betyr Champions League og Europa League er utsatt på ubestemt tid. De bekrefter også at de dytter på deadline for alle UEFA-turneringer som skal spilles i 2020/2021.

Ifølge ESPN-journalist Dale Johnson er dette en klar indikasjon fra UEFA på at de ikke tror de europeiske ligaene vil være ferdigspilte i tide til en første deadline, som var 30. juni:

I samme pressemelding skriver UEFA at utsettelsen at samtlige landskamper utsettes, og vil ikke bli spilt i juni. De velger også utsette U19-EM som skulle blitt spilt i juli, mens U17-EM som skulle spilles i mai er avlyst.

UEFAs valg om å utsette og avlyse turneringer kommer kort tid etter at man valgte å utsette de europeiske cupfinalene (Champions League og Europa League) på ubestemt tid.