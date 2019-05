Norge advarer New Zealand: - Kommer ikke til å skjønne hva som traff dem

Det er en revansjelysten gjeng som mandag skal spille Norges andre kamp i U20-VM. Med seier tar man et langt steg mot en historisk åttedelsfinale.

LODZ (Nettavisen): Etter 1-3-tapet mot Uruguay i VM-åpningen er det New Zealand som er neste hinder i det som blir en meget viktig kamp for de norske U20-gutta.

New Zealand vant 5-0 mot Honduras i sin første kamp, og er trolig stinne av selvtillit, men det er man også i den norske leiren.

- Mye revansjelyst her

U20-landslagssjefen Pål Arne «Paco» Johansen mener de norske gutta klør etter å få skuta tilbake på rett kjøl etter tapet mot Uruguay.

- Jeg gleder meg veldig, VM begynner å komme ordentlig i gang for oss nå. Det er mye energi og godt humør i gruppa, de er klare for kamp, og det er mye revansjelyst her, sier Johansen til Nettavisen.

Han har sett Uruguay-kampen på video, og sitter igjen med inntrykket av at Norge alt i alt gjorde en solid kamp.

- Vi hadde ballen like mye som dem før pause, og veldig mye mer enn dem i andreomgang, og det er solid. Det er lett å si at førsteomgangen var dårlig, men den var veldig delt. Vi var veldig gode frem til vi fikk det annullerte målet, og vi startet egentlig VM veldig bra, men vi ble preget av annulleringen og at de gikk opp i ledelsen. Det var en periode vi ikke var så gode der, men andreomgangen var veldig god. I sum var det ikke en veldig lang periode vi var svake, det var mindre rust enn vanlig til å være en åpningskamp, sier U20-sjefen.

- Hva slags lag venter dere i New Zealand?

- Et lag som stort sett vinner stort i de kampene de spiller. De har syv seire og én uavgjort de siste åtte kampene, og scoret over 30 mål. Det er nesten fem mål i snitt, men det handler jo litt om hva slags motstand de har hatt. Vi trodde bedre enn Honduras enn de viste i den første kampen, New Zealand vant sjansestatistikken 17-1, så det var total overkjøring. Og det er sjelden i en åpningskamp, mener Paco.

- Kommer ikke til å skjønne hva som traff dem

U20-landslagsspiller Lars Ranger har vært med på forberedelsene til mandagens kamp, men starter etter alt å dømme på benken.

Ull/Kisa-spilleren, som er på lån fra Lillestrøm, kommer uansett med en klar advarsel til New Zealand før kampstart:

- De har nok mye selvtillit etter 5-0 mot Honduras, men de kommer ikke til å skjønne hva som traff dem, sier Ranger til Nettavisen.

GLEDER SEG: Norges trener Pål Arne Johansen ser frem mot kamp to i VM. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Håkon Evjen, som fikk en røff start på VM men spilte seg stort opp i første kamp, er fortsatt irritert over at det ikke ble poeng i åpningskampen. Men han er offensiv før andre kamp.

- Det blir tøft, men vi gleder oss. Nå skal vi ta poeng mot både New Zealand og Honduras, og det går nok bra om vi gjør jobben vår, sier han til Nettavisen.

Faktum er at en seier vil være gull verdt i kampen om billett til åttedelsfinalene. De to beste fra hver gruppe går videre, samt fire av seks treere.

Med tanke på at Honduras seiler opp som gruppas svakeste lag, vil Norge ha alt i egne hender før siste kamp om de slår New Zealand.

Landslagssjef Johansen forteller at mandagens motstander har begynt å håndplukke spillere med New Zealandsk bakgrunn fra andre nasjoner, noe som har gjort analysearbeidet mer krevende enn vanlig.

- Naturlig at New Zealand er favoritt

Sammenlignet med laget som spilte Oseaniamesterskapet (VM-kvalik) i 2018 er det nå bare tre-fire igjen på det laget som møter Norge mandag kveld.

- Men de har vært samlet siden 4. mai og hatt en lang oppkjøring til VM. De har forberedt seg godt nå, men har ikke vært så mye samlet før nå, forteller Paco.

- Er Norge eller New Zealand favoritter?

- New Zealand leder VM etter én runde, og det er naturlig at de er favoritter. Men det er vanskelig å si, siden vi møtte så ulik motstand i første kamp. Ingen av lagene ser på seg selv som det ene eller andre, tror landslagssjefen.

Det norske laget har vært klart siden søndag, men Paco holder som vanlig kortene tett til brystet.

Kampen mot New Zealand starter 20.30. NRK 3 viser kampen, men du kan også følge oppgjøret i Nettavisens livesenter hvis du ikke har tilgang til TV.