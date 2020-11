Norge dømt til 0-3-tap mot Romania

Det norske laget straffes av UEFA for ikke å ha møtt opp i Bucuresti.

Det bekrefter disiplinærutvalget til Det europeiske fotballforbundet (UEFA) via NFF.

NFF skriver at de får fem dager til å be om en begrunnelse på avgjørelsen. Etter dette vil det norske forbundet ta stilling til om de vil anke saken videre.

Etter en positiv koronatest i det norske laget i forkant av Romania-kampen som skulle blitt spilt søndag, ble det etter hvert klart at Lars Lagerbäcks mannskap ikke kunne reise til Bucuresti.

Jobbet med løsning

NFF forsøkte i det lengste å få gjennom en smittevernvennlig løsning som blant annet innebar at Eliteserie-spillere ble værende i Norge, men myndighetenes klokkeklare beskjed om at fotballforbundet ville operert i en juridisk gråsone gjorde at det norske laget ble hjemme.

Dermed ble aldri Nations League-oppgjøret mot Romania spilt, og UEFAs regler i slike tilfeller er klare.

Punkt én sier at kampen skulle blitt spilt dersom Norge hadde minst 13 spillere tilgjengelig, inkludert én keeper.

Alternativt kunne kampen blitt utsatt, men en tettpakket kalender både på klubb- og landslagsnivå gjorde at det ikke lot seg gjøre.

Hadde ikke noe valg

Det betyr at UEFA ikke hadde annet valg enn å tilkjenne Romania seier 3-0 - kun en drøy måned etter at rumenerne ble rundspilt og tapte 0-4 i det omvendte oppgjøret på Ullevaal.

- Forbundsstyret har i dag fattet beslutning om at vi ikke drar basert på de veldig tydelig signalene vi fikk fra helseministeren tidligere lørdag. Signalene er at vi ikke burde dra til kampen, så har vi gitt den beskjeden, uttalte elitedirektør Lise Klaveness til Nettavisen lørdag.

- I utgangspunktet mente vi at vi kunne dra uten å bryte norske regler og heller ikke utfordre norske regler. Dette er spillere som spiller i utlandet og som uansett skal hjem. Det handlet om å få de ut av landet på en smittevernfaglig trygg måte og følge reglene i det landet de kom til som alle andre 54 land følger, sa hun.

Det har kokt rundt landslaget de siste dagene, etter at det startet med at privatlandskampen mot Israel ble avlyst etter en positiv test i det israelske laget.

Like etter ble det klart at også Omar Elabdellaoui hadde testet positivt, noe som til slutt kulminerte med at Romania-kampen ble avlyst.

NIF var uenig

Mens NFF hele lørdagen var klar på at de mener kampen burde blitt spilt, var Idrettsforbundet uenig i det. De synes det er fornuftig at søndagens Nations League-oppgjør ble avlyst.

- Vi står i en alvorlig pandemi, hvor alle må forholde seg til de strenge smittevernstiltakene som til enhver tid gjelder. Karantenereglene er et av de viktigste verktøyene vi har mot smittespredning. NFF har derfor fattet en riktig beslutning med å ikke spille landskampen mot Romania. NIFs anbefaling er at samtlige organisasjonsledd og utøvere retter seg etter de råd og anbefalinger som til enhver tid gis fra norske helsemyndigheter. Det er derfor riktig at landskampen mot Romania nå er avlyst. Dette synet er også meddelt Norges fotballforbund, uttalte idrettspresident Berit Kjøll og la til:

- NFF står i en meget krevende situasjon hvor avlysning av den forestående Nation League kampen mot Romania kan frata det norske herrelandslaget muligheten til å nå en Play off gjennom Nation League turneringen til verdensmesterskapet i fotball i 2022. Det er likevel en riktig beslutning å ikke sende spillere som nå er i karantene til nye kamper i karantenetiden.

