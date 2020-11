Norge dømt til tap mot Romania: – Ikke helt uventet

Romania tilkjennes 3-0-seier over Norge etter den avlyste nasjonsligakampen som skulle vært spilt søndag. – Ikke uventet, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Disiplinærutvalget i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har avgjort saken, ifølge Norges Fotballforbund (NFF).

Nå har NFF fem dager på seg til å be om en begrunnelse for dommen. Generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF sier til NTB at ingen beslutning om det er tatt ennå, og at de skal bruke dagene til å vurdere om en anke vil bli levert.

– Det er ikke helt uventet at det er dommen, er Bjerketvedts reaksjon på Uefas avgjørelse.

– Akkurat nå er mine tanker kun på det som skal skje i kveld, så får vi komme tilbake til det senere, svarer Bjerketvedt på spørsmål om når en beslutning fra NFFs side blir tatt.

– Vi er uskyldig

NFF ba Uefa i et brev om at kampen skulle bli omberammet, eller i verste fall at den burde blitt avgjort ved loddtrekning hvor resultatet ble satt til 1-0, 0-0 eller 0-1.

– Vi er uskyldig i denne situasjonen og ble pålagt en karantene, sa NFFs direktør for konkurranse Nils Fisketjønn til VG tirsdag.

Det står i Uefas koronaregler at kamper kan bli omberammet eller avgjort ved loddtrekning dersom ingen av klubbene eller de nasjonale forbundene har ansvar for at kampen ikke blir spilt.

Nødlandslag

Helt fram til lørdag kveld var det usikkert om de norske spillerne fikk reise til Romania. De norske smittevernreglene satte til slutt en stopper for det, og lørdag kveld avlyste Uefa kampen.

Dette var et resultat av at høyreback Omar Elabdellaouie testet positivt for korona, noe som førte til at hele Norges landslag ble satt i karantene.

Et såkalt «nødlandslag» møter Østerrike i Wien onsdag kveld. Østerrike vil bli gruppevinner og rykke opp til A-divisjonen med seier, uavgjort eller til og med 0-1-tap.

Norsk seier med alle andre resultater enn 1-0 gir norsk opprykk.

(©NTB)

