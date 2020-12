Norge dropper verdenscuprenn - Sverige vurderer situasjonen

Svenskene skal ta en nøye evaluering, men er klare på at de ikke kommer til å bli påvirket av den norske avgjørelsen.

Tirsdag kom nyheten om at det norske langrennslandslaget står over de resterende verdenscuprennene i år, det vil si renn i Davos og Dresden.

I en pressemelding bekreftes det også at nordmennene trolig dropper Tour de Ski.

Kort tid etter at dette ble kjent, kom det også en pressemelding fra det svenske langrennslandslaget. Der står det at svenskene nå vurderer situasjonen nøye.

- Har stor betydning

I pressemeldingen står det imidlertid at «Norges avgjørelse ikke kommer til å spille inn på hva vi til slutt konkluderer med».

- Vi jobber tett med vårt medisinske apparat og diskuterer risikoen og fremfor alt hvordan vi kan gjøre vårt ytterste for å minimere smittespredningen. De medisinske beslutningene har en stor betydning, sier langrennssjef Daniel Fåhraeus.

Evalueringen etter rennene i Ruka sist, viser at svenskene i det store og hele er fornøyd med gjennomføringen og at alle følte seg trygge i Finland.

Utøverne har derfor gitt beskjed om at de ønsker å konkurrere videre.

- Vi følte oss trygge og synes det fungerte bra. Så lenge alt kan foregå på en sikker måte, så vil vi selvsagt konkurrere. Det er synd at Norge ikke deltar, men det forandrer ikke vår innstilling, sier utøverrepresentant Johan Häggström.

- Viktig for sporten

Langrennsledelsen i Sverige jobber nå videre etter en strategi som ble lagt allerede før Ruka-helgen, at de tar en helg om gangen og evaluerer fortløpende.

- Vi gjennomført konkurransene i Ruka bra. Alle kunne konkurrere. Vi har et fantastisk bra lag og vil så klart bli sett. Det er viktig for sporten. Men helse er viktigst og vi må ta stilling til for eller imot før vi gir beskjed om hvordan det blir. Det er mange parametere som skal vurderes, sier landslagssjef Anders Byström.

Svenske vil jobbe videre mot en avklaring og skriver i pressemeldingen at en endelig avgjørelse trolig vil bli kjent allerede onsdag.

- Ledelsen må ta hensyn til alle de faktorene som deltagelse innebærer. Så fort hele planen er klar, kan jeg ta en medisinsk konklusjon, sier landslagets medisinske ekspert Per Andersson.

