Norge-ekspressen har en slepende vogn

Det norske seierstoget med herrer og damer dundrer på mellom Östersund og Trondheim, men det finnes faktisk en vogn som ikke har overbevist i vinten - den med damesprinterne i.

Bare en jente topp ti i sprintcupen før bakkeløpet i alpinsenteret i Åre. Det er for svakt til Norge å være.

Som svenske burde jeg ikke sitte her og kaste stein i glasshus, og heller holde meg for god for å finne en liten anmerkningsverdig svakhet i det norske laget.

Men jeg tar meg friheten til å pirke litt i damesprinterne. Der går utviklingen virkelig ikke som toget.

Maiken Caspersen Falla er best i verdenscupsammenheng på sjetteplass før Åre-sprinten på tirsdag.

Nest best er Astrid Uhrenholdt Jacobsen på 12. plass. Ane Appelkvist Stenseth er 14, Tiris Udnes Weng 15 og Heidi Weng er 18.

Norge har mistet fart enda en sesong sammenlignet med Sverige, ja til og med USA og Slovenia (les Annamarija Lampic).

Det har gradvis gått dårligere i damesprint siden 2014/2015 da Norge hadde fem jenter blant de sju beste og tapetserte den totale sprintpallen med Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg og Maiken Caspersen Falla, som var sprintdronning fra 2016 til 2018.

Forrige sesong hadde Norge to sprintjenter topp 15, året før hadde de fire. Stina Nilsson (skadet) er regjerende dronning.

I sprintcupen før Året-slaget i Ski Tour 2020 leder Annamarija Lampic foran det svenske stjerneskuddet Linn Svahn og russiske Natalia Nepryaieva (som har kastet inn håndkleet og avbrutt touren). Fire svensker og tre amerikanere er topp ti.

Jeg antar at den norske landslagsledelsen er bekymret for utviklingen. Forrige vår var det en diskusjon i Norges Skiforbund om de skulle satse på et sprintlag for damer. Stjernen Maiken Caspersen Falla var en av dem som ønsket det.

I motsetning til herrene, som tok ut et seksmannslag under ledelse av Arild Monsen, valgte forbundet å la jentene inngå i kvinner elite, med Johaug, Østberg og co.

Spørsmålet om en kvinnelig sprintsatsing kommer sannsynligvis til å løftes igjen når denne sesongen er over. Jeg tror Norge vil tjene på det slik det ser ut nå.

Som tilskuer av norsk langrenn seg jeg absolutt flere gullkorn bak den erfarne Falla, som har hatt en vanskelig sesong med sykdomsavbrudd og et par fall. Hun innledet sesongen med å vinne i Ruka og bli nummer to i Davos. VM-bronsemedaljør Mari Eide har også gått glipp av verdenscupkonkurranser på grunn av sykdom.

I NM-sprinten på Konnerud viste dog Julie Myhre (24) fra Byåsnes IL og rekruttlaget, samt Mathilde Myhrvold (22) fra Vind IL og rekruttlaget, fine takter bak Falla og Ane Appelkvist Stenseth, som innledet sesongen strålende.

Myhre leder for øvrig den skandinaviske cupen totalt etter tre konkurranser. Hun er på delt tredjeplass på distanse og topper sprintcupen. Myhre går Ski Tour 2020, der hun ligger på 37. plass etter to etapper med to sprintkonkurranser igjen på programmet, Åre og Trondheim.

Fjorårets komet Kristine Stavås Skistad (21) fra Konnerud IL og rekruttlaget, ble nummer seks i NM-sprinten. Likevel ser det ut til at Stavås Skistad er på vei ut av en dårlig periode. Hun duger så lenge treningen for flyte uten avbrudd.

Også tvillingene Tiril og Lotta Udnes Weng har farten i kroppen. Så visst lever håpet om en lysere sprintfremtid inn mot VM i Oberstdorf i 2021, OL i Beijing i 2022 og VM i Planica i 2023.

Men Sverige har et klart overtak om dagen, med et hav av talenter.

Det kan man dessverre ikke si om øvrige disipliner, der ekspresstoget Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng leder tredobbelt i den norsk-svenske touren. På de to første etappene har de tapetsert pallen foran Ebba Andersson.

Med Frida Karlsson på sidelinjer taler mye for at Norge tar en trippel når touren går i mål i Trondheim neste søndag.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er nummer åtte før Åre-sprinten. Jeg tipper hun avanserer flere plasser der. Heming-jenta er en av verdens mest komplette løpere.

De blå-gule gutta er som kjent i en helt annen divisjon enn Norge. Beste svenske i touren etter to etapper er Jens Bjurman på 19. plass. Nest best er veteranen Daniel Richardsson (37) på 27. plass. Det er alle på topp 30.

Ikke mindre enn åtte nordmenn er foran beste svenske, med Pål Golberg i tet. Her er Sverige dessverre totalt overkjørt.

Damesprint er Sveriges gren, helt enkelt.

Sprørsmålet i Åre er om Linn Svahn (20) skal ta sesongens fjerde seier. Hun vant i Davos, Dresden og Falun.

Jeg mistenker at Maiken Caspersen Falla vil gi svar på tiltale og vise at ryktet om den norske tilbakegangen i damesprint er betydelig overdreven.