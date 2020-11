Norge får ikke arrangere håndball-EM

Myndighetene sier nei til håndball-EM i Norge.

På bakgrunn av norske helsemyndigheters grundige vurderinger, samt politiske myndigheters klare krav og ønsker, er det klart at Norge ikke kan stå som arrangør av Håndball-EM for kvinner i desember, skriver Håndballforbundet på sine nettsider.

– Vi er takknemlig for samarbeidsånden og den felles forståelsen vi har møtt blant våre medarrangører fra EHF og DHF. Samtidig er det selvsagt med tungt hjerte at vi må erkjenne at det denne gangen ikke ble mulig å arrangere mesterskap på hjemmebane for Norges del. Vi hadde gledet oss veldig, sier president i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio.

Hektisk møtevirksomhet

Trondheim må dermed skrote sine planer om å være arrangørby. De norske håndballjentene får ingen fordel av å spille i eget land for første gang siden 2010. Den gangen spilte Norge noen kamper hjemme, før EM ble avsluttet i Danmark med norsk gull etter finaleseier mot Sverige.

Det har de siste dagene vært hektisk møtevirksomhet mellom Det europeiske håndballforbundet (EHF), Norges Håndballforbund (NHF) og Dansk Håndballforbund (DHF), med mål om å finne en alternativ måte å gjennomføre mesterskapet på. Partene jobber nå i fellesskap for at Danmark blir vertskap for hele turneringen, så sant det lar seg gjøre praktisk og økonomisk, skriver Håndballforbundet.

– Vi har snudd hver stein

Norges Håndballforbund har i hele høst vært i jevnlig dialog med både Kulturdepartementet, regjeringen og helsemyndighetene – lokalt så vel som nasjonalt.

– Vi har snudd hver stein i håp om å få til mesterskap i Norge. Nå er tida kommet for å akseptere at det ikke lar seg gjøre, med de retningslinjene som gjelder her hjemme. Det respekterer vi. Vi har flere ganger sagt at norske myndigheter er verdensmestere på smittevern, og det gjentar jeg gjerne, sier Lio videre.

– Norges Håndballforbund retter seg etter hva nasjonale og lokale myndigheter bestemmer. Det lot seg ikke gjøre å arrangere EM på hjemmebane. Nå arbeider vi sammen for å få til en god løsning med Danmark som enearrangør, og vi retter heller blikket mot de mulighetene som ligger i en slik gjennomføring. Vi vil selvsagt følge de retningslinjer som gjelder i denne sammenhengen også – både de som settes av våre myndigheter, av EHF og av Danmark, sier Lio.

