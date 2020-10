Norge får italiensk toppdommer og VAR-pionér mot Serbia

Daniele Orsato er dommer i Norges semifinale mot Serbia i nasjonsligaomspillet om EM-plass torsdag. I august dømte han mesterligafinalen.

Oppnevnelsen gleder nok Lars Lagerbäck, som på tirsdagens pressekonferanse uttrykte ønske om at Norge denne gang får en «kategori-1-dommer».

44-årige Orsato var kampleder da Bayern München slo Paris Saint-Germain 1-0 i mesterligafinalen i Lisboa 23. august. Det var den så langt største av en rekke høyprofilerte kamper han har hatt ansvar for.

Orsato var dommer på Old Trafford da VAR i februar i fjor ble brukt i mesterligaen for aller første gang, i kampen mellom Manchester United og Paris Saint-Germain. Torsdag spiller Norges landslag for første gang en kamp hvor VAR er tilgjengelig.

