Norge får trolig tre motstandere i nasjonsligaen

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) går trolig inn for å gjøre endringer i nasjonsligaen. Det betyr flere tellende kamper for Norge.

Alle medlemslandene i UEFA er enige om at den relativt ferske nasjonsligaen er både en sportslig og økonomisk suksess. Samtidig er det bred enighet om å utvikle konseptet videre, forteller fotballpresident Terje Svendsen til NTB.

I dag består nasjonsligaens divisjon C og D av fire lag i hver gruppe, mens gruppene på A- og B-nivå kun består av tre lag. Dermed går de beste lagene, som er samlet i A- og B-divisjonen, glipp av to tellende kamper i løpet av nasjonsligaspillet og må spille privatlandskamper for å få matching med landslaget.

Svendsen sier at det i evalueringen av turneringen kommer fram at ingen nasjoner ønsker å spille privatlandskamper.

– Man ønsker å spille tellende kamper. Dermed har man sett på muligheten for å øke både A- og B-divisjonen til fire lag. Man reorganiserer ikke konseptet, men man fyller på nedenfra og opp, slik at det blir fire lag i hver gruppe, sier fotballpresidenten.

Rykker opp

Lars Lagerbäck førte det norske laget til seier i sin gruppe i C-divisjonen i første utgave av nasjonsligaen. Norge rykker dermed opp til B-divisjonen.

– Det er rankingen etter EM-kvalifiseringen (2020) som vil være avgjørende for den endelige gruppesammensetningen. Men det betyr at vi får tøffere matching, sier Svendsen.

Han legger da til grunn at gruppene i A- og B-divisjon i nasjonsligaen utvides til fire lag. Norge vil da spille seks tellende kamper, framfor fire tellende kamper og to privatlandskamper.

Godkjennes trolig i høst

Endringene fremmes for styret i Det europeiske fotballforbundet (UEFA) i september, og fotballpresidenten sier forslaget med stor sannsynlighet vil bli vedtatt.

– De har vært på høringer i grupper og komiteer, men jeg har ikke hørt om noen som har satt seg imot endringene, sier Svendsen.

