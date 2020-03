Norge gjorde rent bord denne sesongen på stafett i verdenscupen

Stafettlaget lå langt bak etter to etapper i Nove Mesto, men så kom Ingrid Landmark Tandrevold og Tiril Eckhoff og snudde alt.

Karoline Knotten, Ida Lien, Ingrid Landmark Tandrevold og Tiril Eckhoff representerte Norge i dagens verdenscuprenn i Nove Mesto. Laget hadde ikke verdensmester Marte Olsbu Røiseland med på laget, siden hun var ute med sykdom.

Det så ikke veldig lyst etter første etappe, siden Knotten vekslet 37 sekunder bak Italia etter første etappe. Hun måtte blant annet tåle tre bom på første skyting.

Ida Lien fikk dermed et vanskelig utgangspunkt på andre etappe, men klarte å ta igjen sju sekunder på teten, da hun sendte ut Ingrid Landmark Tandrevold på tredje etappe. 23-åringen startet bra og gikk inn noen sekunder til Ukraina i teten i sporet, og etter å ha brukt et ekstraskudd på første skyting gikk hun 26 sekunder bak Ukraina.

Fem rett ned

På andre skyting for Tandrevold snudde lykken for Norge. Hun plaffet fem skudd rett ned, og dermed gikk 23-åringen ut i teten foran Frankrike og Ukraina. Da begynte det for første gang å se ordentlig lyst ut. 23-åringen holdt også en høy fart i sporet.

- Norge leder! skrek NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Da Tandrevold vekslet med Eckhoff på siste etappe var Italia og Ukraina rett i ryggen på den norske jenta. Alle tre gikk samlet inn til første skyting på fjerde etappe. Dessverre for Norge bommet Eckhoff på et skudd og måtte ty til ekstraskudd. Dermed gikk hun 8,1 sekunder bak Olena Pidhrushna fra Ukraina.

Tok igjen forspranget

Eckhoff satte opp dampen umiddelbart etter skytingen, og kom raskt opp i ryggen på Frankrike og Ukraina.

- Det hadde vært fantastisk morsomt om Norge vant, sa NRK-kommentator Stabrun Smith før den siste skytingen.

På siste skyting var det en fokusert Eckhoff som viste hvorfor hun er en av verdens beste skiskyttere.

Hun satte fem rett ned ned og tok ledelsen foran Anais Bescond og Frankrike.

- For en skyting av Tiril Eckhoff. Norge kommer til å vinne! utbrøt Stabrun Smith.

Like før mål hadde Eckhoff økt forspranget til Bescond, og den norske jenta kom inn til mål i ensom majestet og sørget for at de norske jentene vant skiskytterstafetten i Nove Mesto. Dermed gjør de norske jentene rent bord denne sesongen, med seks av seks stafettseire. Seiersmarginen ble til slutt 28,7 sekunder foran Frankrike, og Tyskland tok tredjeplassen 57 sekunder bak.

– Det var utrolig morsomt. Kanskje enda morsommere i dag når vi stilte med et lag vi ikke pleier, og kanskje ikke var favoritter, sa Tandrevold til NRK.