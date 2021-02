Norge har en plan før VM-stafetten: - Vi tenker mye på det

VM-stafettlaget settes opp først når mesterskapet er godt i gang. Men at tittelforsvareren bør være knekt før innspurten er den norske leiren enige om.

Svenske Linn Svahn (21) slo Therese Johaug (32) på oppløpet i fellestarten over 10 kilometer i klassisk under den siste verdenscuphelga før VM i Oberstdorf.

I etterkant av seieren i Falun har Svahn uttalt til Dagbladet at hun gjerne møter det norske langrennsesset på sisteetappen når VM-stafetten i Oberstdorf står for tur.

Selv om Sverige er tittelforsvarer i den prestisjetunge øvelsen, var det Norge som vant suverent da vinterens eneste verdenscupstafett ble gjennomført i Lahti.

Les også: Tåler ikke Norge en eplekjekk svensk skistjerne?

Per nå er det lite som tyder på at Sverige og Svahn får ønsket om Johaug på sisteetappen oppfylt. I alle fall ikke om vi skal tro skistjernen fra Dalsbygda.

- Hehe. Jeg skal ikke gå den, humrer Johaug i samtale med Nettavisen.

Les mer Program for Ski-VM 2021 i Oberstdorf

Hun utdyper svaret med å skyve statusen som gullfavoritt over på nabolandet i øst.

- Det er vel som jeg har sagt hele tida. Sverige må ta på seg det at de er favoritter, så skal vi være utfordrere, mener Johaug.

Fire strake gull før 2019



32-åringen vært med på gullvinnerlag i tre strake VM-stafetter tidligere: På hjemmebane i Oslo for ti år siden, i Val di Fiemme i 2013 og i svenskenes eget VM i Falun i 2015.

Les også: Klar karrierebeste for skiskytter-Nilsson

I tillegg la tredjeetappen til Astrid Uhrenholdt Jacobsen i Lahti-VM i 2017 grunnlaget for enda en norsk triumf.

I Seefeld for to sesonger siden måtte derimot Norge, med Johaug som ankerkvinne, gi tapt for Sverige og Stina Nilsson i innspurten.

Johaug mener Norge må gjøre alt for å unngå en ny spurt om gullet mot Sverige, der sprintesset Svahn trolig blir motstander.

- Hun er jo veldig sterk. Så vi må vel passe på, og prøve å gå ifra før den spurten kommer. Men så er det jo noe annet å spurte etter fem kilometer enn det er i en sprint, tilføyer verdenscuplederen.

Landslagstrener Ole Morten Iversen akter ikke å slå fast stafettlaget Norge stiller med i VM. Men han erkjenner å ha en formening om hvordan den norske kvartetten kan se ut i Oberstdorf neste måned.

- Rimelig trygge



- Det er ikke spikra, bare for å ha sagt det. Men når en sesong begynner, og det er mesterskap og stafett, så er du ofte innom det stafettlaget og etappefordeling. Vi tenker mye på det, og det har vi gjort nå også. Jeg føler vi er ganske nært noe vi er rimelig trygge på blir laget vårt, sier Iversen til Nettavisen.

Hvem som skal gå hvilke etapper vil landslagsledelsen gjerne diskutere med løperne som blir tatt ut til å gå.

Først når det er gjort, blir en endelig etappefordeling også klar.

Iversen, som også har fortid som svensk landslagssjef, påpeker at flere faktorer kan spille inn på det endelige valget Norge gjør.

Dagsform, løyper og forhold kan være med på å endre forutsetningene, og hva den norske leiren mener er det beste for laget.

- Det står ikke og faller på én løper. Jeg føler vi har flere alternativer. Uansett hva vi ender opp med, så føler jeg det er et lag som skal være med å kjempe om både pallplass og kanskje gull der nede, understreker 62-åringen.

Dersom Norge skulle stå overfor Sverige og Linn Svahn på sisteetappen, tror også landslagssjefen planen må bli å skaffe en luke før innspurten.

- Målet må være å ha et så stort forsprang på oppløpssida at vi kommer først i mål. Om det skjer på første, andre, tredje eller fjerde etappe spiller ingen rolle. Vi har nok ingen som kan matche Linn på en typisk spurt. Du skal aldri gi opp på forhånd, men ut ifra det hun har gjort i år, så er hun jo sterk der, sier Ole Morten Iversen til Nettavisen.

Weng: - Greit for oss



Heidi Weng fikk ansvaret som Norges ankerkvinne under verdenscupstafetten i Lahti i januar.

Der hadde hun få problemer med å gå Norge inn til en klar seier.

De norske utøverne endte 43 sekunder foran sine nærmeste rivaler, et svensk lag uten Linn Svahn. Weng er litt usikker på hva hun skal si om den antatte svenske ankerkvinnens uttalte ønske før VM-stafetten.

- Nei, jeg vet ikke. Vi får se når vi kommer dit. Jeg tror uansett hvem som går på det norske laget, så har vi størst lag. Man skal gå fort for å slå Norge, sier Weng til Nettavisen.

Les mer Granerud tangerte norsk seiersrekord - på bare én sesong

Les mer Wiklund knallet til med VM-sensasjon på 1500 meter

- Hvis hun mener at de ser lett på det, så er det greit for oss at de har favorittstempelet, tilføyer 29-åringen.

Weng understreker at tankene hennes ikke dreier seg om stafetten i VM når mesterskapet ikke engang har startet.

Først kommer det to individuelle distanser. Profilen fra Ytre Enebakk påpeker at hun må levere der for å få gå stafett for Norge.

Hun sier hun heller ikke har ønsker om å gå en bestemt etappe.

- Hvis jeg får gå stafetten, så går jeg det jeg får beskjed om å gjøre, og det som er best for laget. Det er ikke noe verre enn det, fastslår Heidi Weng.

Reklame Opptil 70 prosent på vinterfavoritter