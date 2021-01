Norge har fått et dilemma før VM-stafetten. Eksperten er ikke i tvil

Therese Johaug ønsker ikke samme rolle som i forrige VM i Seefeld. Nå må Ole Morten Iversen finne seg en ny ankerkvinne.

GARDERMOEN (Nettavisen): Kun en drøy måned før VM er det fortsatt noe usikkert hvilket lag Norge kommer til å stille med på kvinnestafetten i Oberstdorf.

Marit Bjørgen var i en årrekke Norges klare og trygge førstevalg på den siste etappen - noe som resulterte i gjentatte VM- og OL-gull.

Men i VM i Seefeld var det svenskene som kunne juble for gull. I VM Oberstdorf er det igjen Sverige som er favoritter på kvinnestafetten.

Norge akter imidlertid å utfordre söta bror, men foreløpig vet ikke landslagstrener Ole Morten Iversen hvilket lag han vil stille med.

Johaug vil ikke

Therese Johaug var Norges ankerkvinne i forrige VM, men er tydelig på at hun ikke har lyst på samme rolle i Oberstdorf.

- Nei, det blir nok ikke noen ankeretappe på meg, men vi har mange andre sterke jenter som kan ta den. Så får vi se hvem det blir, sier Johaug til Nettavisen.

Junioren Helene Marie Fossesholm og Heidi Weng blir nå sett på av flere som de mest aktuelle.

Begge har antydet at de er klare til å ta på seg ankerrollen hvis de blir spurt.

- Det er ikke sånn at jeg higer etter en ankeretappe. Det laget er ikke tatt ut og det blir de som er i best form når uttaket skal skje som går. Jeg går det som er best for laget uansett, så får vi se hva det blir. Om det blir sisteetappe så sier jeg ja til det. Det er ikke noe problem for meg, sier Fossesholm til Nettavisen.

Klar beskjed fra eksperten

Nettavisens langrennsekspert Torbjørn Nordvall advarer imidlertid mot å bruke Fossesholm på ankeretappen.

- Hvis jeg hadde vært Ole Morten Iversen så ville jeg absolutt ha brukt Heidi Weng på den siste etappen i stedet for Fosseholm. Et VM er et VM og Weng har vært med i mange VM før. Hun har også fått prøve seg på forskjellige etapper tidligere, sier Nordvall.

Svensken mener Wengs rutine bør være avgjørende for Iversen.

- Å legge det ansvaret på Helene Marie Fossesholm som bare er 19 år synes jeg blir for mye, forteller Nordvall.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn er ikke like bestemt som Nordvall, men trekker også frem Wengs rutine som en faktor.

- Men Fossesholm er også tøff i hodet og offensiv, sier Bjørn.

NRK-eksperten mener det blir viktig for treneren å ha tett dialog med de som er aktuelle.

- Han må få en følelse av hvem som har mest lyst på jobben og hvem som er best i stand til å takle det mentalt.

- Den siste etappen handler om å ha selvtillit til å gå den og være trygg på egen form. Nøkkelen ligger mest i hodet, forteller Bjørn.

Stafett i Lahti



Kanskje får landslagstrener Iversen noen svar allerede denne helgen.

Søndag arrangeres det stafett i verdenscupen i Lahti og det gir muligheter for landslagsledelsen å prøve seg frem.

Iversen forteller til Nettavisen at han ser på helgens stafett som «litt viktig» ettersom det er den eneste stafetten de går før VM.

- Vi får prøvd ut en variant i helgen, men mye mulig vi havner på noe annet i VM.

Trønderen mener det fortsatt er mange muligheter med tanke på laget de skal stille med i Oberstdorf.

- Vi har egentlig flere aktuelle og villige løpere på siste etappe, og det er positivt, det har ikke alltid vært det før, forteller Iversen.

- Den enkeltes form der vil selvsagt også være avgjørende for hvem som blir de fire, og etappefordelingen, forklarer landslagstreneren.

