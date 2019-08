Norge har søkt om å få arrangere G19-EM i fotball i 2022

Seksjonsleder for aldersbestemte landslag Truls Dæhli mener det er kjempespennende at Norges Fotballforbund har søkt om å få arrangere G19-EM i 2022.

Dersom søknaden blir innvilget, vil kampene bli spilt i Oslo, Hønefoss, Jessheim og Mjøndalen.

Truls Dæhli er seksjonsleder for aldersbestemte landslag. Han er glad for at Norge har søkt om å arrangere mesterskapet.

– Det er kjempespennende å arrangere et G19-mesterskap! Vi har jo også kvalifisert oss til to EM på rad, som er oppsiktsvekkende når det bare er sju plasser å slåss om. Trangere nåløye får man ikke, sier han til NTB, før han fortsetter:

– Det å spille i et mesterskap er utrolig verdifullt for alle lag. Og det å arrangere er også en god mulighet til å få den erfaringen man ønsker.

Dersom Norge får tildelt mesterskapet, blir det første gang landet arrangerer et G19-EM siden 2002. Da ble kampene spilt på Gjemselund, Melløs, Hønefoss, Åråsen, Nadderud, Marienlyst og Ullevaal. Da endte Norge med Christian Grindheim, Kristoffer Hæstad og Rune Almenning Jarstein sist i gruppen med null poeng og 1–9 i målforskjell.

– Dette danner en referanseramme og er motiverende for dem som kan delta og miljøene rundt, sier Nils Fisketjønn, sjef for konkurranseavdelingen i NFF, til NRK.

I juli spilte det norske G19-landslaget EM i Armenia. De røk ut i gruppespillet etter to uavgjorte og ett tap.

