Norge har spilt bortekamper mot Færøyene, Sverige, Romania og Malta i 2019: Antall pressetreff? Null

Norges fire siste bortekamper har bydd på utfordringer for norsk sportspresse. Men NFF frykter ikke det skal gå ut over interessen.

SLIEMA (Nettavisen): På Malta skjedde det samme som i bortekampene mot Sverige, Romania og Færøyene tidligere i år:

Pressen får ikke gjøre enkeltintervjuer med noen av spillerne dagen før kamp.

I stedet blir det arrangert pressekonferanse med Lars Lagerbäck og én eller to spillere.

I 2018: Pressetreff hver bortekamp

Der man tidligere har fått mulighet til å gjøre individuelle intervjuer med spillere dagen før kamp, har Norges Fotballforbund altså valgt å stramme inn tilgangen denne kvaliken.

Før mandagens Malta-kamp var det kun én oppsatt presse-aktivitet, selv om kampen er betydningsløs.

Eneste mulighet til å snakke med sentrale aktører kom på søndagens 17 minutter lange pressekonferanse der Lagerbäck hadde med seg Sander Berge på podiet.

Det er en merkbar endring i kurs fra i fjor.

I 2018 spilte Norge fem bortekamper. Før alle fem ble det avholdt pressetreff med mulighet for separate intervjuer dagen før kamp, men den praksisen har man nå altså gått bort fra.

MØTTE PRESSEN: Sander Berge, landslagssjef Lars Lagerbäck og mediesjef Svein Graff på pressekonferansen dagen før EM-kvalifiseringskampen mot Malta. Resten av spillertroppen fikk fri fra intervjuer dagen før den uviktige kampen. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Landslagssjef Lars Lagerbäck ser ikke problemet.

- Dagen før kamp er det dette som er rutinen og kravet fra UEFA, at man har en åpen pressekonferanse med minst én spiller. Det er den tradisjonen jeg har hatt også i Sverige, sier Lagerbäck til Nettavisen.

- Over gjennomsnittet tilgjengelige

Svein Graff, pressesjef for landslaget, griper inn og tar ordet. Han synes også det er uproblematisk.

- Det er en god stund siden vi hadde pressetreff dagen før kamp. Svaret på det er jo her (peker på Berge og Lagerbäck), vi har spillere og trenere tilgjengelig og gjør det alle nasjoner gjør, sier han til Nettavisen.

- Er dere ikke redde for at det går ut over interessen, at det blir mindre skriverier og oppmerksomhet?

- Nei, det tror vi ikke. Det som går an å måle av interesse viser at den er bra og stigende. Ja, vi skal være tilgjengelige, men vi må være balanserende når det gjelder sportslige forberedelser. Vi er et landslag som er godt over gjennomsnittet tilgjengelig for pressen, både når det gjelder spillere og landslagssjef. Vi synes det er en bra ordning nå, sier Graff.

PRESSETREFF: Det er mange om beinet når Erling Braut Haaland først stiller til intervjuer. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

- Dette synes jeg er synd

Reidar Sollie er sportsleder i Dagsavisen og leder av Norske Sportsjournalisters Forbund. Han liker ikke fotballforbundets nye retning i 2019.

- NFF har nok rett i at de er blant de mest tilgjengelige landslagene i Europa, men vi ønsker å holde fast ved den norske modellen der tilliten er stor og der tilgangen til utøverne er naturlig. Det burde være uproblematisk med en kjapp presserunde før eller etter siste trening. De har tilpasset seg UEFA-modellen dagen før kampdag og det synes jeg er synd, sier Sollie til Nettavisen.

Han mener innstrammingen fører med seg visse konsekvenser.

- Effekten er at færre medier reiser slik vi ser i forbindelse med store mesterskap i alle idretter der tilgangen til utøverne begrenses. Det har gjort at lokalmediene holder seg borte. Så får man vurdere effekten av det. Det fører til mindre levende og allsidig dekning, noe av mangfoldet forsvinner. Det er synd, mener han.

Norge har én kamp igjen av EM-kvaliken, den spilles borte mot Malta mandag kveld.

Så venter Nations League-playoff i mars. Der møter Norge Serbia på Ullevaal 26. mars.