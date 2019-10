Norge imponerte mot Spania: Reddet poeng på overtid

Joshua King sørget for uavgjort mot Spania med sin straffescoring flere minutter på overtid. Nå lever fortsatt håpet om direkte EM-billett gjennom kvaliken.

NORGE - SPANIA 1-1:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Det endte til slutt 1-1 på Ullevaal lørdag kveld.

Norge var tidvis det beste laget mot et stjernespekket Spania-lag, men det var gjestene som tok ledelsen ved Saúl bare ett minutt etter pause.

Det så lenge ut til at kampen var i ferd med å ebbe ut med 0-1-tap, men så fikk Norge et fullt fortjent straffespark på overtid.

Da tok Joshua King ansvar og satte inn 1-1, og dermed er det fortsatt håp om at Norge kan kapre andreplassen i gruppa.

Dermed har Lars Lagerbäck fortsatt ikke tapt på Ullevaal som norsk landslagssjef. Nå må vi helt tilbake til september 2016 for å finne sist gang Norge tapte på eget gress, den gang mot Tyskland.

- Vi ga aldri opp!

Joshua King var rolig som skjæra på tunet da han skulle ta det avgjørende straffesparket på overtid, og etter kampen kunne Norge-spissen avsløre at en tilskuers oppmuntrende ord i løpet av kampen gikk gjennom hodet hans i sekundene før straffesparket.

- Det var ikke nerver. Jeg lente meg bakover, og bare konsentrerte meg om hvor jeg skulle sette ballen. Vi har jobba hardt, og vi visste vi måtte ha minst ett poeng. Kanskje den beste kampen vi har spilt på Ullevål, det er mot Spania! Vi ga aldri opp, og alt i alt en god prestasjon. Jeg synes vi spilte bra borte mot Sverige, men kampen i dag var veldig bra. Vi hadde troa i pausen, og vi ga aldri opp selv om de scoret tidlig. Vi hadde noen store sjanser, og alt i alt er vi rolige helt til slutten og presser på, sa King til TV 2 og la til:

-De scoret, men vi endrer ingenting og bare fortsetter å spille. Vi fikk straffen til slutt, og det var et viktig mål. Jeg hørte en liten gutt fra sidelinja i det 70. minutt som sa at «King, du kommer til å få straffe», så jeg tenkte litt på han.

Disse kampene gjenstår i Norges gruppe, og det er ni poeng igjen å spille om.

Romania (borte)

Færøyene (hjemme)

Malta (borte)

Norge er nå fire poeng bak Sverige, som innehar andreplassen bak Spania etter lørdagens kamper. Opp til Romania er det tre poeng, og dermed er det fortsatt muligheter for at Norge kan knipe andreplassen.

Romania har igjen hjemmekamper mot Sverige og Norge og bortekamp mot Spania. Sverige har igjen Spania hjemme, Romania borte og Færøyene hjemme.

Se hele tabellen nederst.



RAKNET: Sander Berge og Kristoffer Ajer depper etter Spanias ledermål. Førstnevnte får kritikk for forsvarsjobben i forkant og for at han snudde ryggen til skuddet. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

King ropte på straffe

Selve kampen lørdag kveld kunne begynt med et norsk straffespark. Joshua King gikk i bakken i feltet etter å ha blitt holdt av Sergio Ramos, men dommer Michael Oliver vinket spillet videre.

- Det er korrekt av dommer, analyserte Brede Hangeland i TV 2.

Spania hadde ballen mest, helt som ventet, men slet med å skape sjanser mot et relativt lavtliggende norsk lag.

20 minutter ut i kampen var det heller Norge som igjen var farlig frempå da Omar Elabdellaoui slo et såkalt Rabona-innlegg og fant Joshua King i boksen, men spissens heading gikk rett på keeper.

Etter halvspilt omgang måtte Håvard Nordtveit gå av banen med skade, og inn kom Even Hovland.

Hovland nær scoring

Allerede på den påfølgende corneren havnet ballen hos Hovland på fem meter, men stopperen fikk ikke satt hodet skikkelig på ballen. Der burde RBK-spilleren fått mer ut av situasjonen.

Norge fortsatte å imponere mot spanjolene, og seks minutter før pause skapte vertene nok en bra mulighet. Ole Selnæs tok på seg hovmesterhatten og fant Elabdellaoui helt alene på bakerste stolpe.

I stedet for å skyte raskt eller spille en ledig King eller Ødegaard i boksen, nølte Elabdellaoui så lenge at Spania kom tilbake, og det hele endte med et puslete innlegg rett i magen på keeper.

NESTEN: Norge og Martin Ødegaard måtte konstatere at Spania ble hakket for store på Ullevaal. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Nær på Ajer-heading

Omgangen ble avsluttet med at Norge, nok en gang, skapte en bra mulighet foran det spanske målet. En Ødegaard-corner landet på hodet til Kristoffer Ajer, men Celtic-spilleren headet utenfor fra fem meter selv om han var nokså upresset.

Uansett var et fornøyd Ullevaal-publikum som klappet det norske laget til pause på 0-0. Lagerbäcks menn hadde bydd mer opp til dans enn man hadde våget å spå på forhånd.

Dermed ble starten på andre omgang en stor nedtur. Bare ett minutt etter pause kom nemlig det spanske ledermålet.

Refser Berge-inntreden

Sander Berge klarerte dårlig, Spania vant ballen høyt i banen og Saúl Ñíguez fyrte løs.

Dessverre for Norge gikk ballen i mål til høyre for Rune Almenning Jarstein, og keeperprofilen har reddet slike skudd tidligere. Selv om det ikke er snakk om en keepertabbe, vil nok Jarstein være misfornøyd med egen innsats der.

På sosiale medier bet flere seg merke i Sander Berges inntreden før baklengsmålet. Midtbanespilleren snudde ryggen til da skuddet gikk, noe som skaper reaksjoner:

Norge holdt på å utligne da Ole Selnæs fikk skyte fra godt hold 20 minutter før slutt, men Spania fikk blokkert i siste liten da ballen hadde retning mot nettet.

Ti minutter før slutt spilte Ødegaard gjennom Joshua King i løpsduell med Rául Albiol, og nordmannen vant duellen og fikk avsluttet mot mål, men skuddet gikk over.

På overtid fikk altså Norge straffe, og da gjorde King ingen feil. Dermed endte det 1-1 på Ullevaal lørdag kveld.

Nå fortsetter Norge EM-kvaliken med bortekamp mot Romania tirsdag kveld.

Slik startet Norge mot Spania:

Rune Jarstein, Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami, Markus Henriksen, Sander Berge, Ole Selnæs, Stefan Johansen, Martin Ødegaard, Joshua King.