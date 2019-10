Norge-kampen spilles foran over 30.000 barn

Romania fikk opprinnelig ikke lov til å ha tilskuere til stede mot Norge på tirsdag. Nå har saken tatt en uventet vending.

BUCURESTI (Nettavisen): UEFA besluttet først at EM-kvalikkampen i Bucuresti tirsdag kveld skulle spilles for tomme tribuner på grunn av de rumenske supporternes dårlige oppførsel i tidligere kamper.

Slipper inn barn under 14 år

Nå bekrefter det rumenske fotballforbundet overfor Nettavisen at de har fått dispensasjon til å slippe inn barn for å se kampen.

- Det stemmer, vi tillater at barn får se kampen, og vi kommer til å ha rundt 30.000 barn på tribunene, forteller Romanias medieansvarlig Catalin Popescu til Nettavisen.

Det som i utgangspunktet skulle bli en kamp med minimalt støynivå, blir nå en mildt sagt uvanlig opplevelse for samtlige involverte.

Arena Nationala i Bucuresti har en tilskuerkapasitet på 55.000, men over halve stadion vil nå bli fylt opp som følge av den kreative løsningen fra rumenerne.

Det er barn opp til 14 år som får lov av UEFA til å se kampen, og hver gruppe på maks ti barn blir ledsaget av en lærer eller tillitsperson, forteller den rumenske journalisten Emanuel Rosu.

- Det kommer til å være barn fra hele landet som kommer for å støtte landslaget. Atmosfæren blir trolig ganske kul, men på en rar måte. Ingen kommer til å bruke stygge ord, det kan du være sikker på. Det er det eneste vi vet med sikkerhet. Bortsett fra det, blir dette en stor overraskelse for oss også, sier Rosu til Nettavisen.

- Hva slags kamp forventer rumenerne?

- Vi spiller ikke altfor bra for tiden, men i en vinn eller forsvinn-kamp som dette betyr det lite. Vi vet viktigheten av denne kampen, så vi kommer til å gjøre vårt beste for å beholde poengene i Bucuresti, sier Rosu.

- Elsker fullsatt stadion

Joshua King uttalte til Nettavisen etter den gode Spania-kampen at Norge trolig tjener på at Romania har fått tilskuernekt, men da intervjuet ble gjort var det ikke klart at det likevel vil være mange tusen hjemmefans på tribunen.

- Jeg tror det er fordel for oss at de ikke får lov til å ha tilskuere. Jeg elsker å spille foran et fullsatt stadion, men jeg tror det er en liten fordel for oss, sa King til Nettavisen før det ble kjent at kampen spilles foran flere titalls tusen barn.

Norge er avhengig av hjelp i de øvrige kampene i EM-kvalifiseringen for å bli nummer to i gruppen, men King har troen.

- Vi må bare ha fokus på oss selv. Vi må prøve å gjøre alt i de neste tre kampene. Vi må prøve å få ni poeng. Mer enn det kan vi ikke gjøre, forteller landslagsspissen.

Lagerbäck: - Jeg er realist

Norge er nå fire poeng bak Sverige, som innehar andreplassen bak Spania etter lørdagens kamper.

Opp til Romania er det tre poeng, og dermed er det fortsatt muligheter for at Norge kan knipe andreplassen.

Romania har igjen hjemmekamper mot Sverige og Norge og bortekamp mot Spania. Sverige har igjen Spania hjemme, Romania borte og Færøyene hjemme.

Lars Lagerbäck svarer slik på spørsmål om hvordan han bedømmer sjansene for å knipe andreplassen:

- For det første må vi konsentrere oss om våre kamper og vinne dem. Så må vi ha hjelp for å gå forbi Sverige, og trenger at Spania slår dem først, og at vi så får hjelp i november-kampene. Det er nok Romania vi må håpe på der, om vi klarer å slå dem selv. Det er klart man skal være optimist, men jeg pleier å kalle meg realist. Sjansen finnes alltid, men så kan du og jeg diskutere lenge hvor stor den er, sier Lagerbäck.

Kampstart tirsdag kveld er 20.45.