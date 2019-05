Norge-kaptein Leo Østigård: - Skjønner at folk reagerer på at jeg spiller U23-fotball

Nå vil forsvarsspilleren gå på utlån fra Premier League-klubben Brighton for å spille mer førstelagsfotball.

LODZ (Nettavisen): Det vakte en viss oppsikt da en av Norges aller mest lovende midtstoppere valgte å gå til en Premier League-klubb da han forlot norsk fotball i august i fjor.

Da sier det seg selv at veien til spilletid er lang, og Leo Østigård har ennå til gode å debutere på den engelske storklubbens A-lag.

Men sesongen har langt fra vært bortkastet, mener han selv.

- Det har vært spennende, jeg har vært der i ett år og lært mye. Når man kommer til en sånn klubb er det viktig at man bruker litt tid og lærer kulturen og sånne ting, og det er Brighton veldig opptatt av også, sier Østigård til Nettavisen.

- Skjønner at folk reagerer

Han møter oss til en prat på landslagets hotell i VM-byen Lodz, der U20-landslaget er samlet for å representere Norge i et sluttspill vi ikke har vært kvalifisert til på 26 år.

Stopperkjempen mener han har lagt bak seg et bra år i Brighton, selv om det er blitt lite matching på seniornivå.

- Nå har jeg fått spille mange kamper på U23-laget og gjort det bra der, og det er mange Premier League-spillere som har gått den samme skolen. Jeg skjønner at folk reagerer på at jeg spiller U23, men jeg er ikke blitt en dårligere spiller av å være der i ett år. Det vet jeg, og folk får bare si det, men jeg vet jeg har gjort et bra valg, sier han bestemt.

Utlån

Men Leo Østigård er like kontant som han er i duellene når han skal se fremover i tid. Nå er det nemlig kun én ting som gjelder for hardhausen, og det er førstelagsfotball.

- Derfor er det mest aktuelt med et utlån nå. Det er den planen jeg hadde da jeg gikk til Brighton også, forteller han.

- Utlån hvor?

- Det er litt avhengig av hvordan det går her i VM, det vil nok avgjøre hvor jeg har muligheten til å reise. Men det er mange ligaer som kan være aktuelle, du har Bundesliga 2, Nederland, divisjoner i England, det er flere alternativer. Gjør jeg et dårlig VM, er kanskje Eliteserien det eneste stedet jeg får tilbud fra. Jeg vil så klart spille på det beste nivået jeg har mulighet til, men har ikke tenkt noe på det ennå, vi må finne ut hva som er rett for meg, og hvor jeg får spille. Jeg er veldig opptatt av at jeg må spille kamper, sier han.

SPENSTIG: Norges Leo Østigård mot Uruguay i VM-åpningen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

I Brighton har han ikke fått noe spilletid på A-laget, men fikk sitte på benken mot Derby i FA-cupen.

- Fikk temposjokk

Østigård har også vært med på treningsleir til Marbella med Brightons A-lag, og han har trent mye med klubbens beste spillere gjennom hele sesongen.

- Det er selvfølgelig utviklende å trene med Premier League-spillere, og jeg er helt sikker på at jeg ikke har gjort et feil klubbvalg, slår han fast.

- Hvordan har du klart deg på trening?

- I starten fikk jeg temposjokk, men etter hvert klarer du å ta nivået, og mange av dem er fine folk som tar vare på deg. Men du får også testet deg litt, du kan ikke komme der og være redd for å ta plass, da har du tapt. Å få den erfaringen har vært gull verdt for meg, sier han.

- Meget lurt karrierevalg av Leo

Ronny Aukrust, leder i the Seagulls Norway, mener Østigård gjør lurt i å gå på utlån. Han tror nemlig det kan bli svært tøft å spille seg inn på A-laget med det første.

- Konkurransen mellom plassene i midtforsvaret til Brighton er skyhøy, kanskje blant de tøffeste i Premier League akkurat nå. I tillegg til Shane Duffy og Lewis Dunk som de fleste etterhvert har blitt kjent med, er også Nigerias landslagsspiller Leon Balogun og engelske Dan Burn med i kampen om en plass i midtforsvaret, forteller Aukrust til Nettavisen.

Brighton-eksperten mener det er et godt tegn at nordmannen har fått trene mye med A-laget og vært i en kamptropp.

- Det er liten tvil om at Leo er en av spillerne man følger med argusøyne, og at klubben har stor tro på at han vil kunne ta de steg som skal til for å nå øverste nivå, sier Aukrust.

- Tror du Brighton var et lurt karrierevalg av Østigård?

- Brighton har vist teft i sine spillerkjøp, og er dyktige på spillerutvikling. Klubbens økonomiske status tillater ikke at man kjøper de aller beste spillerne, men man heller satse på de riktige spillerne, og utvikling av disse. Simon Rusk (U23-trener) har stor tillit når det gjelder videreutvikling av unge spillere, og det vises godt gjennom resultatene til U23-laget, som altså ble tredje best i England. Derfor tror jeg Leo får en minst like god, om ikke enda bedre, mulighet for utvikling i denne klubben, enn han ville fått i de fleste andre klubber. Jeg er derfor ikke i tvil om at dette var et meget lurt karrierevalg for Leo, sier han.

Nå fortsetter VM for Norge og Østigård med kamp mot New Zealand mandag kveld.

Kampen starter 20.30. NRK 3 viser kampen, men du kan også følge oppgjøret i Nettavisens livesenter hvis du ikke har tilgang til TV.

