Nordmennene imponerte i lagkonkurransen i parallellslalåm.

Det norske laget bestående av Sebastian Foss Solevåg, Fabian Wilkens Solheim, Kristina Riis-Johannessen og Thea Stjernesund ble onsdag verdensmestere etter å ha slått Sverige i finalen i Cortina d'Ampezzo.

Aamodt reagerte kraftig

Det ble en dramatisk finale mot svenskene etter at Solevåg og svenske Kristoffer Jakobsen ble bedt om å kjøre på nytt etter at svensken gjorde en stor feil i finalen.

Solevåg kjørte ut som følge av rivalens feil, men svensken tapte såpass mye tid at det ble sett på som en ulempe for Norge at de to ble bedt om å kjøre på nytt.

Juryens valg fikk NRK-ekspert Kjetil André Aamodt til å reagere kraftig.

- Dette er helt feil, sier Aamodt.

- De må legge inn protest mot at det skal kjøres på nytt, kommenterte eksperten.

I det andre forsøket vant imidlertid Solevåg duellen og det ble likevel norsk jubel.

- Helt rått av rutinerte Sebastian, kommenterte NRK-ekspert Marius Arnesen.

I den fjerde og avgjørende duellen var det Solheim og svenske Matthias Roenngren som skulle opp mot hverandre.

Der var nordmanne helt overlegen og Norge kunne dermed juble for VM-gull.

Thriller-duell mot USA

Norge fikk en oppløftende start på onsdagens VM-øvelse da de slo Japan 4-0 i åttedelsfinalen.

I kvartfinalen skulle det imidlertid bli langt jevnere da Norge måtte i aksjon mot det amerikanske laget.

Norge ledet 2-1 før Foss Solevåg møtte i duell mot amerikanske River Radamus. Nordmannen hang lenge godt med, men kjørte ut like før mål. Det endte dermed 2-2 mellom Norge og USA, men det norske laget gikk videre på beste totaltid.

I semifinalen ventet Sveits og igjen ble det svært jevnt.

Også denne gangen endte det 2-2, men Norge hadde på nytt marginene med seg. Nok en gang hadde det norske laget beste totaltid og gikk dermed videre til VM-finalen.

Dermed er det nå klart for VM-finale for Norge mot Sverige.

Svenskene slo ut Tyskland i semifinalen.

Norsk opptur

Den norske medaljen blir den første under mesterskapet i Cortina etter en skuffende start på mesterskapet.

Norge hadde før mesterskapet flere av de antatt beste utøverne ute med skadetrøbbel og i løpet av VM har også flere fått problemer.

Dermed er onsdagens pallplassering en stor opptur for det norske laget.

VM i alpint fortsetter med storslalåm for kvinner torsdag.

