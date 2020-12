Norge kjørte over Ungarn. Nå venter Danmark i semifinalen

Norge fortsatte storspillet i EM da de tirsdag kveld banket Ungarn i den tredje og siste kampen i hovedrunden. I semifinalen står vertsnasjonen for tur.

UNGARN - NORGE 21-32:

Etter seieren står Norge nå med solide seks av seks seire i EM-mesterskapet som avholdes i Danmark, før semifinalen som spilles klokken 20.30 fredag kveld.

På forhånd var det knyttet størst spenning til hvem de norske damene ville møte der, men etter at Danmark vant 30-23 over Russland, er det klart at danskene er laget som må slås for å nå en eventuell finale.

Kampens toppscorer med syv mål, Nora Mørk, ser frem til naboduellen og tror på en jevn semifinalekamp.

– De har virkelig tatt mange steg den siste tiden. Jeg synes Danmark har et veldig godt lag og de er store og sterke i midtforsvaret så det blir en ganske åpen kamp. Det kommer til å være mye nerver, forteller Mørk.

I den andre semifinalen møtes Frankrike og sensasjonslaget Kroatia.

Les også: TV3-profilen har dekket mange mesterskap, men nå er han oppgitt: - Alt er borte

Klar tale fra Hergeirsson

Til tross for en komfortabel ledelse fra nesten start til slutt, ble det norske spillet mer slurvete underveis i andreomgang.

Det fikk trener Thorir Hergeirsson til å reagere under en timeout, da det fortsatt gjenstod 15 minutter av kampen.

- Hei, vi har sluppet oss ned og viker unna i dueller.

- Det her ikke det laget jeg vil ha her inne, var Hergeirsson klare tale til de norske spillerne.

Etter kampen forteller imidlertid landslagssjefen at han er godt fornøyd med prestasjonene i den første omgangen, men at det ble litt rotete midtveis i den andre.

- Det var en god førsteomgang, og midtveis i andreomgang var vi ikke helt på hugget. Vi slapp oss ned forsvarsmessig, og vi bytter en del.

- Men vi står godt opp mot slutten og det var fint å få rullert litt, sier Hergeirsson.

Drømmestart

Anført av en bunnsolid keeper i Silje Solberg og en kontringshissig Camilla Herrem gikk de norske damene ut i hundre og ledet allerede med seks mål før kampuret viste 10 minutter.

Les også: Camilla Herrem om Katrine Lunde: - Jeg er tom for ord

I åpningsminuttene havnet ballen gjentatte ganger i klypene til Solberg, som fant en sikker Herrem på løp alene gjennom med Ungarns keeper, til TV3s kommentatorer store glede.

- Er det noen andre som har så godt samspill, med så gode pasninger fra målvakt til en superrask kantspiller som det vi har? sa Daniel Høglund.

- Det er bare å få tak i ballen og omtrent kaste ballen i blinde, fulgte Gunnar Pettersen opp.

Bunnsolid Solberg

Etter halvspilt kamp var Norge i ledelsen på stillingen 9-17.

- Det er Norge på sitt beste, uttalte Høglund da lagene gikk til pause.

En som spesielt viste solide takter var nettopp keeper Solberg, og etter den første omgangen var ekspert Karoline Dyhre Breivang mektig imponert over det 30-åringen presterte.

- Hun har gjort det helt fantastisk. Vi kan ikke glemme at hun har hatt korona i fire-fem uker og knapt tatt i en ball og stått i et mål, og å stå med 53 prosent (redningsprosent) etter førsteomgang er helt fantastisk, sa Breivang i TV3s studio.

Solberg ble forøvrig velfortjent kåret til banens beste, i en kamp Norge endte med å vinne 32-21.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,80 øre - fastpris 4,90 øre