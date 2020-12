De norske fotballkvinnene klatrer én plass på den ferske Fifa-rankingen og er nå rangert som verdens 11. beste landslag.

Martin Sjögrens EM-klare lag har spilt to kamper siden forrige Fifa-ranking kom ut i august. Begge ga 1-0-seier over Wales og sørget for at Norge vinner sin kvalifiseringsgruppe.

Norge har 1932 rankingpoeng og er med det bare fem poeng bak 10.-plasserte Japan. Japanerne har også gått opp én plass.

USA topper som sist rankingen foran Tyskland og Frankrike. Det er uendret blant de ni øverste lagene.

Sverige er beste nordiske lag med sin 5.-plass.

(©NTB)

