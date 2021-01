Norge knust da oppgitt TV3-kommentator måtte beklage flere ganger på direkten

Håndballgutta fikk en elendig start på mesterskapet i Egypt, men det var noe annet som havnet i fokus underveis i kampen.

NORGE - FRANKRIKE 24-28:

Norge VM-åpnet med tap for Frankrike torsdag kveld i det som var en nøkkelkamp. Resultatet betyr nemlig at Norge kan få det vanskelig med å vinne sin innledende gruppe og få med seg poeng inn i hovedrunden.

Underveis i kampen ble det imidlertid fokus på mer enn håndballguttas prestasjon i kampen. Både kommentator Daniel Høglund og folk hjemme i stua bet seg merke i den usedvanlig dårlige TV-produksjonen.

Da kampen startet var fargene på TV-bildene svært blasse, før de etter hvert endret seg til å bli veldig sterke. Senere gikk fargene tilbake til den blasse varianten.

TV3-profil beklaget

Kommentator Høglund måtte underveis rykke ut å beklage kvaliteten på bildene. For ordens skyld så er det en egyptisk TV-produksjon og ikke TV3, som har rettighetene til mesterskapet i Norge, som står bak.

- Det er sikkert mange som sitter hjemme å tenker at det er noe galt med TV-en min, men det er bare et eller annet med kameraene i Egypt som ikke er stilt riktig. Noen spillere er litt mørke, andre er litt lyse og det er ikke sikkert alt stemmer, men sånn er det, vi får ta det med et smil og tenke at det løser seg etter hvert, sa Høglund.

- En skandale

Da fargene noen minutter senere ble svært skarpe, utbrøt han:

- Nå har vi fått farge-TV her også nå, men gleden ble dessverre kortvarig.

- Igjen må vi beklage at den egyptiske kameramannen er fargeblind. Det er ikke noe vi får gjort noe med, sa kommentatoren mot slutten av første omgang.

Også i sosiale medier lot folk sin frustrasjon over det de fikk servert på TV-skjermen komme til kjenne. Flere lot seg irritere over produksjonen.

- Korrupte Mustafa fikk VM til eget hjemland. Gikk pengene til lys og tv-produksjonen også i lomma på presidenten? Dette er en skandale, skriver TV 2-profilen Jon H. Børrestad og sikter til IHF-president Hassan Moustafa, som er svært omstridt og av mange omtalt som korrupt.

- Interessant at de har lånt kameraene fra månelandingen i 69 under VM i håndball, mente fotballeksperten Lars Tjærnås, som heller ikke var imponert.

Sagosen i storform

Det var Frankrike som åpnet kampen best og rev til seg et lite initiativ innledningsvis. Etter snaue fem minutter ledet franskmennene med 4-1. Kentin Mahe storspilte innledningsvis og scoret alle de fire første målene til Frankrike.

Norge har imidlertid både Sander Sagosen og Bjarte Myrhol og de to profilene bidro til Norge igjen fikk kontakt på stillingen 3-5. Frankrike gikk opp i seks scoringer, men tre strake av Norge, signert Petter Øverby, Sagosen og Kristian Bjørnsen sørget for at de to lagene var like langt etter rundt elleve minutters spill i første omgang.

LES OGSÅ: Snur etter kritikken: Håndball-VM spilles med tomme tribuner

Derfra og inn ble det jevnt og de to lagene fulgte hverandre som skygger, men Norge var aldri i ledelsen i løpet av de første 30 minuttene. Frankrike scoret som regel først og Norge måtte kjempe seg tilbake igjen, noe de norske gutta gjorde gang på gang.

Sander Sagosen virket svært påskrudd i første omgang var sentral i det meste Norge gjorde framover. Han bidro også med hele sju scoringer i første omgang. For Frankrike var det nevnte Mahe som var toppscorer etter halvspilt kamp med seks fulltreffere.

Norges målvakt, Torbjørn Bergerud, hadde også noen fine involveringer i omgangen. Han reddet fint fra kant etter 17 minutter og hadde en dobbeltredning litt senere.

Hang ikke med

Også etter pause fortsatte det franske grepet om kampen og Norge slet voldsomt med å finne ut av motstanderens forsvar.

Frankrike scoret de tre første målene etter pause, før Gøran S. Johannessen fikk de norske gutta inn i målprotokollen.

Det fortsatte likevel å lugge offensivt for Christian berges gutter, samtidig som den franske keeperen Wesley Pardin hadde en god dag mellom stengene.

Ti minutter før slutt hadde Norge likevel kontakt etter at Johannessen fikk godkjent et mål som først måtte sjekkes på video av de spanske dommerne.

Etter dette sa imidlertid Frankrike takk og farvel. I løpet av kort tid scoret de hele fire ganger uten at Norge fant nettet og var plutselig seks mål foran.

Men kun fem minutter igjen av kampen sto de norske gutta bokført med kun åtte scoringer etter pause, mot 13 franske nettkjenninger.

Norge fikk pyntet litt på resultatet mot slutten av kampen, men det holdt ikke og dermed har Frankrike skaffet seg et initiativ i VMs gruppe E.

Sander Sagosen ble Norges toppscorer med til slutt 10 scoringer. Franske Kevin Mathe ble vinnerlagets toppscorer med totalt ni fulltreffere.

