Norge knuste Cuba i åpningskampen i VM

Norge herjet med Cuba og ga seg ikke før det stod 47-16 i Kumamoto.

NORGE-CUBA 47-16

Norge innledet VM i Japan med storseier 47-16 mot Cuba lørdag ettermiddag norsk tid. De norske jentene gikk ut i hundre fra start, fikk satt et godt forsvarsspill og kontret inn en rekke enkle mål.

Anført av Heidi Løke, Sanna Solberg og Camilla Herrem hamret Norge inn scoringer på løpende bånd i Aqua Dome Kumamoto.

Det var aldri noen tvil om hvor seieren skulle ende.

I intervjuet med TV3 etter kampen kom Thorir Hergeirsson med en klar beskjed til eget lag.

- Det er klart vi vet at det er veldig mye her som blir vanskeligere å gjennomføre. Det er veldig lite press på oss i vårt angrepspill. Vi kan gjøre det vi ønsker. Det kommer vi til å bli utfordret i mye større grad på mot Slovenia, sier Hergeirsson.

Slovenia slo noe overraskende Nederland med 32-26 tidligere lørdag.

- Vi tar med oss opplevelsen og at vi er varme i trøya, så får vi jobbe derfra. Slovenia har en klasse bakrekke som holde høyt nivå. Et samspilt og godt kollektivt lag. Vi må opp på vårt beste mot Slovenia, sier Hergeirsson.

Profesjonell omgang helt ut til fingerspissene

Sanna Solberg satte tidlig standarden og kontret inn fire raske mål før ti minutter var spilt.

Utover i den første omgangen gikk det lang tid mellom hver Cuba-scoring og de tekniske feilene florerte. Med et hav av rom å kontre i fikk Norge utnyttet en av sine store styrker.

Spesielt kombinasjonen godt keeperspill og imponerende kantspill ga Norge mange enkle scoringer.

- Fin kontringstrening for Norge og ikke minst trening på å holde fokus, uttalte ekspert Gunnar Pettersen underveis.

Norge ledet 25-9 til pause. Kampen var i praksis avgjort etter den første omgangen, slik mange hadde spådd på forhånd.

- Hvor skal dette stoppe. Er det på sekstitallet?, utbrøt Viasat-kommentator Daniel Høglund.

- En absolutt profesjonell omgang helt ut til fingerspissene. Vi kan gå baklengs inn i andre omgang og fortsatt vinne dette, fortsatte Høglund i det lagene gikk i garderoben.

Ga alle spilletid

Norges assistentrener Mia Hermansson Høgdahl varslet i pausen at trenerteamet ville gi alle de norske jentene spilletid i løpet av den andre omgangen.

- Vi har fått bra tempo og flyt i angrepsspillet. Vi skal få alle på banen slik at de kjenner at de har fått denne kampen og at nervøsiteten slipper,

FORNØYD SJEF: Thorir Hergeirsson var fornøyd med gjennomføringen til de norske jentene. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Silje Solberg hadde en god dag i målet til Norge. Etter 35 minutter vartet keeperen opp med en strålende dobbeltredning etter en straffe til Cuba.

Keeperen takket etter det for seg og overlot plassen til Andrea Austmo Pedersen, som fikk sin mesterskapsdebut for A-landslaget. Dermed benyttet trener Thorir Hergeirsson samtlige 15 spillere i den norske troppen til åpningskampen.

I tillegg til at alle spillerne i troppen fikk spilletid noterte også samtlige utespillere seg på scoringslisten.

Mot slutten av kampen var den eneste spenningen knyttet til om Norge ville klare å slå sin tidligere scoringsrekord uansett mesterskap. Den gang slo Norge Uruguay med 48-11.

- En god gjennomført kamp. Det er krevende å holde fokus når vi har en såpass stor ledelse og det er bra å se farten i laget. Vi vet at det blir et helt annet spill, sier Hergeirsson til TV3 etter kampen.

Norges neste kamp i VM spilles mot Slovenia førstkommende mandag.