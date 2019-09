Norge-kollapsene irriterer fortsatt: - Blir forbannet hver gang jeg tenker på det

Norge har rotet bort fire poeng på bittert vis så langt i EM-kvaliken. Før de to landskampene mot Malta og Sverige har Lars Lagerbäck tatt en ekstra alvorsprat med et knippe utvalgte spillere.

STORO (Nettavisen): Om kampene hadde vart i 80 minutter hadde Norge ligget på andreplass i EM-kvalikgruppa med ni poeng og hatt full fart mot det første mesterskapet siden år 2000.

Men Norge evnet ikke å ta vare på de sene 2-0-ledelsene mot Sverige og Romania på Ullevaal, og dermed ligger landslaget dårlig an til å kvalifisere seg denne gangen også. Hele tabellen ser du nederst i denne saken.

Lars Lagerbäck røpte på en pressekonferanse denne uken at han og landslagsledelsen har brukt mye tid på dette under samlingen denne gangen.

Også landslagskaptein Stefan Johansen erkjenner at Norge har satt seg selv i en vanskelig situasjon. Hør hva han og Håvard Nordtveit tenker om de to kampene her:

Selnæs: - Jeg blir forbannet

Lagerbäck har samtidig hatt en ekstra prat med flere av de rutinerte spillerne på laget og gitt dem klar beskjed om at det ligger et større ansvar på dem for å unngå flere kollapser.

- Det er ting som ikke skal skje, og vi får håpe vi har lært av de to kampene slik at det ikke skjer igjen, sier visekaptein Omar Elabdellaoui.

Ole Selnæs irriterer seg fortsatt over de to poengtapene på eget gress.

- Det er noe vi må lære av med en gang. Vi har ikke råd til dette, og føler vi allerede har kastet bort fire poeng. Hadde vi ikke gjort det, hadde gruppa sett veldig, veldig annerledes ut. Jeg blir forbannet hver gang jeg tenker på det, sier Selnæs til Nettavisen.

- Når vi leder kamper kan vi være mer kyniske. Man trenger ikke storme i angrep hver gang, og heller samle oss hvis vi merker at motstanderen begynner å trykke på. Det er det det handler om, sier trønderen.

Ødegaard: - Frustrerende

Martin Ødegaard kjenner seg igjen i følelsene Selnæs beskriver. Real Sociedad-spilleren kunne blitt matchvinner med sin 2-0-scoring mot Romania, men måtte innse at Norge rotet bort ledelsen og endte opp med 2-2.

- Det har vært frustrerende, særlig når man tenker på hvor godt vi hadde ligget an om vi hadde fått de fire poengene. Vi må bare plukke ut det positive og tenke på at vi var såpass mye bedre enn de to lagene i så lange perioder. Om vi klarer å holde det nivået i 90 minutter er det fullt mulig å slå begge disse to borte, sier Ødegaard til Nettavisen.

Men selv om EM-kvaliken skulle ryke, er det et legitimt håp om at Norge blir å finne i skåla når EM-gruppene skal trekkes på våren.

Disse kan Norge møte i playoff

Om Norge ikke skulle kvalifisere seg til EM gjennom den ordinære kvaliken, har man nemlig Nations League-playoff i slutten av mars 2020 som en ekstra mulighet.

Der kan det utspille seg flere ulike scenarioer.

Om verken Serbia, Norge, Skottland eller Finland går til EM gjennom kvaliken vil vinneren av Norge-Serbia og Skottland-Finland møtes i en ren finale i mars om en EM-billett.

Hvem som får hjemmekamp i finalen avgjøres ved trekning 22. november.

Hvis Serbia går til EM gjennom vanlig kvalik, og ikke Finland, vil Norge møte Finland på Ullevaal i mars. Da møter man vinneren av Skottland og Bulgaria i en finale om EM-billett.

Hvis Skottland går til EM gjennom vanlig kvalik, blir det semifinaler mellom Norge-Bulgaria og Serbia-Finland.

Med andre ord: Her kan det meste skje. Vi er uansett sikret en spennende vår for det norske landslaget enten man forbereder seg til EM eller EM-playoff.

Joshua King var blant spillerne som etterlyste mer kynisme etter de to poengtapene. Han ba sine lagkamerater rett og slett om å bruke flere skitne knep for å ro i land seire.

- Forhåpentligvis har vi lært av det, sier King til Nettavisen.

- Har du selv tatt initiativ til en prat om mer kynisme, noe du etterlyste etter Romania-kampen i sommer?

- Nei, men jeg er en av lederne i gruppen og den som har flest kamper i den tøffeste ligaen i verden og har vært på landslaget ganske lenge nå. Jeg er 27 og tror jeg debuterte da jeg var 20. Jeg sier ifra, men det er Lars, Perry og Stefan som skal styre sånne ting, men alle kan være ledere. På banen føler jeg at jeg tar ansvar. Jeg har også ansvar for spissene, alle er litt yngre enn meg. Så jeg prøver å hjelpe dem også, uansett hvem jeg spiller med. Det er viktig å sørge for at det blir en god «connection» mellom de som starter, sier han.

Kampstart mot Malta er torsdag 20.45. Sverige venter til ny kamp søndag kveld til samme tid.