Norge leder etter den første omgang i Planica

Dunket til i Planica.

De norske hopperne leder etter den første omgangen av lørdagens laghopp i Planica. De leder foran Polen og Tyskland på andre- og tredjeplass. Likevel leder nordmennene med 58.4 poeng ned til nærmeste konkurrent.

Det var landslagstrener Alexander Stöckl meget fornøyd med etter de første fire hoppene.

- Jeg er ekstremt fornøyd. Alle klarte å levere et godt hopp og så ser vi at vi har fire skiflygere på laget, det har ikke de andre og da er plutselig avstanden ganske stor, sa Stöckl til NRK etter den første omgangen.

Daniel-André Tande startet med å slå sin personlige rekord med en halv meter da han fløy 243,5 meter i den første hoppet for de norske herrene. Han fikk poengsummen 213.1 etter sitt hopp.

Andreas Stjernen fortsatt en god norsk førsteomgang med å hoppe 236 meter, men ble trukket mye i stilkarakter grunnet en dårlig landing. Dermed falt Norge bak Slovenia etter de første to hoppene.

Et skuffende resultatet av Anze Semenic åpnet likevel døren for de norske herrene, og Robert Johansson var nådeløs da han svevde som nummer tre for de regjerende OL-mesterne.

Med 240.5 meter, og 213.7 poeng, så hoppet Norge opp i en soleklar ledelse med 818.2 poeng totalt. Polen lå nærmest med 759.8 poeng, blant annet etter et ellevilt svev fra Kamil Stoch.

Den polske superstjernen hadde nemlig omgangens lengste hopp da han registerte 248.5 meter i Planica-bakken, og befestet Polens posisjon på andreplassen bak de norske herrene.

