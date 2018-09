Norge lekte med Danmark etter nedslående Mørk-nyheter

Håndballjentene kan stryke det syltynne håpet om å få Nora Mørk med i EM. Søndag ble det 25-20 over Danmark i en testkamp.

Rett før avkast i Horsens meldte Györ på sin hjemmeside at stjernen må gjennom et nytt inngrep i kneet. Det ble alvorlig ødelagt for vel et halvt år siden.

Nå er det snakk om en mindre kikkhullsoperasjon for å fjerne deler av menisken, men det er nok til at EM er helt uaktuelt.

Det slo også Norges landslagslege Nils Leraand fast overfor NTB søndag. – EM hang i en tynn tråd for Nora før dette, og med dette så tett på, så er nok EM gått, ja.

Alle lag ville savnet Mørk sårt. Det gjør også Norge.

Hvordan skal Hergeirsson utligne alt det laget hans mister i angrep uten henne? Det er en stor oppgave for ham og laget.

På gang

Hergeirsson har likevel planlagt EM uten Mørk en stund.

– Jeg synes jeg ser konturene av noe som kan bli virkelig bra. Hvor bra, det vet vi ikke før vi står i mesterskapet og er ferdig. Vi skal kunne snekre sammen et slagkraftig lag som skal kunne være med å kunne slåss mot alle og vinne på en god dag, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB om EM.

Lunde-pluss

Norge spilte en fullt godkjent forsvarskamp mot danskene. Keeperne Silje Solberg og Katrine Lunde gjorde det godt, men Lunde som den beste av de to.

Norge slo Polen 34-27 torsdag og klarte 22-22 mot Frankrike lørdag etter utligning med kampens siste skudd av Veronica Kristiansen.

Det norske spillet har vært varierende de siste dagene, og det er vanlig på denne tiden av året.

EM spilles i Frankrike i desember, og finalen der går søndag 16 i Bercy-hallen i Paris.

Norge spiller sin innledningsgruppe i Brest og møter der Tyskland, Romania og Tsjekkia. De tre beste går videre til hovedrunden i Nancy.

Før dette skal Norge ha en 4-nasjonersturnering på hjemmebane (Fornebu) der Ungarn, Danmark og Frankrike er motstandere.

