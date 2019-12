Norge med dobbeltseier i lagsprint

Førstelaget knuste konkurrentene i spurten, og andrelaget fulgte opp med å bli nummer to.

De norske herrelagene ordnet dobbelttriumf på sprintstafetten i Planica søndag.

Sindre Bjørnestad Skar og Erik Valnes gikk på Norges førstelag, mens Gjøran Tefre og Håvard Solås Taugbøl utgjorde den andre duoen.

Og Valnes skulle vise seg å bli mannen som avgjorde til Norges fordel i en spennende innspurt.

- Han har monsterkrefter, Valnes. Han er en rakett som er fyrt av, utbrøt NRK-kommentator Jann Post da førstelaget sprintet inn til en klar seier foran andrelaget.

Finlands Ristomatti Hakola og Joni Mäki knep tredjeplassen foran Frankrike.

KJEMPET HARDT: Håvard Soløs Taugbøl og Norge 2. Her er Taugbøl under lørdagens individuelle sprint. Foto: Darko Bandic (AP / NTB scanpix)

Favoritter sviktet



På forhånd var Frankrikes og Italias avsluttere, Lucas Chanavat og Federico Pellegrino ventet å være Norges tøffeste konkurrenter. Det skulle vise seg at italienerne forsvant ut av seierskampen allerede før sisteetappen.

Chanavat forsøkte seg på en langspurt på sisteetappen, men fikk merke det da det nærmet seg oppløpet.

- Han feilberegner kreftene sine fullstendig der, franskmannen, bemerket kommentator Post.

Det tette snøværet i slovenske Planica satte stort preg på begivenhetene.

I likhet med under damenes stafett litt tidligere på dagen, ble det tungt å gå ute i løypene og vanskelig å rykke ifra motstandere.

Norge 2 førte an etter den første etappen, men med en rekke andre lag rett bak. Førstelaget lå som nummer fire på det tidspunktet.

Rykk på nest siste etappe



Inn mot den siste vekslingen satte de to norske lagene med Skar og Tefre opp et voldsomt tempo.

Spesielt førstnevnte viste styrke fikk noen metere ned til øvrige konkurrenter. Skar skaffet førstelaget et par sekunders luke, men ikke mer enn at både Norge 2, Frankrike og Finland kom seg opp i rygg like etter veksling.

Men på tampen var der Norge 1 og Norge 2 som hadde mest krefter og dermed avgjorde til sin fordel.

