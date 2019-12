Norge med sliteseier mot Angola i VM

Angola ga Norge kamp til døra i håndball-VM, men det ble til slutt nok en sliteseier til de norske jentene som står med full pott etter fire kamper i mesterskapet.

NORGE - ANGOLA 30-24:

Angola hadde kun vunnet én kamp i Japan-VM før torsdagens møte med Norge og de fleste så nok for seg at oppgjøret mot afrikanerne skulle bli grei skuring.

Slik ble det imidlertid ikke. Norge vant riktignok kampen, men det ble en tøff affære og spesielt i første omgang var Angola helt på høyde og sjokkerte det norske laget.

- Dette ble tøffere enn vi hadde sett for oss, sa TV3-kommentator Daniel Høglund.

En rekke eksperter hadde imidlertid advart mot Angola i forkant av kampen. Lagte har levert gode internasjonale resultater tidligere og ledes av danske Morten Soubak, som trente Brasil til VM-gull på kvinnesiden i 2013.

- Hvorfor er alle så overrasket? skrev Bent Dahl, som er i trenerteamet til Tor Odvar Moen i den ungarske toppklubben Siofuk, på Twitter om Norges motstander.

I andre omgang våknet Norge litt. Thorir Hergeirssons jenter er blant de best trente lagene i mesterskapet og dro nytte av dette utover i kampen.

- Det må vi slutte med



Selv om Norge skaffet seg en liten luke utover i andre omgang, nektet Angola å slippe helt taket og det ble dermed en spennende kamp helt inn i Aqua Dome, selv om Norge dro det lengste strået og avgjorde kampen de siste ti minuttene.

Etter kampen var Hergiersson oppgitt over de som før kampen hadde sett for seg at det skulle bli en enkel kamp for det norske laget.

OPPGITT: Thorir Hergeirsson, norsk landslagtrener. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Jeg er en av de få her som vet at det er et bra prosjekt de holder på med. Det er ganske mange som har en litt hoven holdning til nasjonene som ikke er de mest kjente. Det må vi slutte med. De er i stor utvikling. De trener to ganger om dagen, de er profesjonelle, nesten hele laget er samlet hele året, de er atleter og de har vært med lenge i mesterskap tidligere, sier landslagstreneren til TV3.

- Hvorfor skal ikke de kunne utvikle seg og gjøre gode mesterskap. Jeg mener, hallo!

Sjokkerte Norge



Angola fikk en tøff oppladning til mesterskapet i Japan og ankom VM-byen kun noen få timer før den første kampen. Lagte fra Afrika fikk også en vanskelig sportslig start, men har virket langt piggere utover i mesterskapet. Torsdag ga de Norge kamp.

I det som ble en rotete første omgang holdt Morten Soubaks jenter lenge følge. Det første kvarteret fulgte de to lagene hverandre nærmest som skygger.

Det til tross for at Angola pådro seg fire tominutters utvisninger før 15 minutter var spilt og var slik sett var mye i undertall i løpet av første omgang.

For Norges del ble det mye rot, og presisjonen manglet. Heidi Løke traff stolpen, Camilla Herrem bommet alene gjennom og Emilie Hegh Arntzen misset straffe.

Norge var foran med 7-5 en liten periode etter rundt 13 minutters spill, men Angola kjempet seg tilbake og utlignet til 7-7 kort tid etter. Norge var igjen foran med to mål på 9-7, før Angola slo tilbake og utlignet den ledelsen. 9-9 sto det etter 20 minutter.

- Norge i krabbegir



De norske jentene slet åpenbart med tøffe og fysisk sterke Angola-spillere og ble tidvis rett og slett kjempet ut av stilen. Samtidig brukte heller ikke Norge sin kanskje fremste styrke, nemlig tempoet, nok i løpet av den første halvtimen.

- Det er et Norge i krabbegir. De løper for sjeldent, de løper for lite og når de først springer så tillater de Angola å låse dem ned, sa TV3-ekspert Ole Erevik.

Til tross for en beintøff omgang klarte Norge å dra i land en marginal ledelse til pause. Norge ledet med 13-12 da pausesignalet lød i hallen.

I føreste omgang scoret Emilie Hegh Arntzen, Stine Bredal Oftedal, Marit Røsberg Jacobsen og Sanna Solberg alle to mål og var delt toppscorer for Norge.

Drama



Andre omgang ble også en tøff affære. Norge så ut til å skaffe seg en liten luke og dra ifra tidlig i omgangen og ledet med 20-16, men på ny kom Angola tilbake.

Etter 44 minutter sto det plutselig 21-20 til Norge.

På samme måte som i møtet med Serbia tirsdag, så var målvakt Silje Solberg en viktig brikke på det norske laget og leverte en rekke viktige redninger.

Playmaker Stine Bredal Oftedal var også en forskjell på lagene når det dro seg til mot slutten. Den norske stjernen var helt sentral offensivt for Norge.

Først med fem minutter igjen av kampen så det ut til at Norge hadde kontroll på kampen da Emilie Hegh Arntzen ga Norge ledelsen med 27-23.

Da Heidi Løke satte 28-23 kunne nervene for alvor roes.

Det endte til slutt med norsk seier og Norge står dermed med åtte poeng etter fire kamper i gruppe A.

Emilie Hegh Arntzen ble Norges toppscorer mes seks fulltreffere.