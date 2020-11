Norge møter Danmark to ganger i EM-oppkjøringen

Norges kvinnelandslag i håndball møter Danmark i to oppgjør over to dager før EM kastes i gang i desember.

Kampene mot Danmark spilles 25. og 26. november, opplyser Norges Håndballforbund i en pressemelding.

Kampene blir spilt i Vejle, og håndballjentene starter sin samling i Danmark 23. november.

Firenasjonersturneringen som var planlagt i Bergen i forkant av årets EM er avlyst. Mandag besluttet Håndballforbundet at EM-kampene i Trondheim ikke kan spilles der. Torsdag er det ventet en beslutning om hvorvidt Danmark kan ta på seg hele mesterskapet på egen hånd.

Håndball-EM skal etter planen starte 3. desember.

(©NTB)

Reklame Varmer opp til Black Week med knallpriser på 30 varer