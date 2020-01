Norge møter Kroatia i EM-semifinale etter enda en seier

Sparte en rekke stjerner, men vant likevel sin sjuende strake EM-kamp.

NORGE - SLOVENIA 33-30 (14-13):

Et reservepreget norsk EM-lag gjorde jobben også i den lite betydningsfulle kampen mot Slovenia i håndball-EM.

Det ble likevel spennende i sluttfasen av oppgjøret om gruppeseieren. Norge kastet bort fire av målene i et forsprang på fem scoringer på få minutter.

Landslagssjef Christian Berge valgte å gi flere debutanter sjansen i oppgjøret, sammen med en god del av spillerne som har fått mindre spilletid i mesterskapet så langt. Også Slovenias sjef, Ljubomir Vranjes, sparte spillere i mye av lagenes avsluttende kamp i hovedrunden.

De ubeseirede norske gutta fortsatte likevel trenden og vant igjen. Dermed blir Kroatia Norges motstander i semifinalene i Stockholm fredag kveld.

Slovenia holdt følge med Norge til et stykke ut i andre omgang, før det en periode virket som laget fra Balkan var helt ute av det.

De framsto ikke like konsentrert som tidligere i mesterskapet da det begynte å butte imot. Spillerne til svenske Vranjes' bemerket seg blant annet med å misbruke hele fem av sine seks første straffekast.

- De har vært helt natta fra straffemerket i dag, slovenerne. Én scoring på fem sjumetere, sa TV3s Daniel Høglund da den nest siste bommen forsvant langt utenfor Norge-målvakt Espen Christensens venstre stolpe.

Videre før kampstart



Både Norge og Slovenia var klare for semifinalespill i EM allerede før onsdagens gruppefinale i Malmö. Nordmennenes plass blant de fire siste nasjonene ble sikret allerede tirsdag etter Sveriges seier over Ungarn.

Ettersom ungarerne også tapte klart 26-34 for Portugal onsdag, var også slovenerne trygge på avansementet før kampstart.

STJERNETUNGT: Profiler som Magnus Jøndal, Sander Sagosen og Kristian Bjørnsen ble sittende på innbytterbenken stort sett hele kampen i Malmø Arena. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Spania og Kroatia spilte uavgjort 22-22 i gruppefinalen i den andre gruppa i EMs hovedrunde. Det betydde at Norge ville møte kroatene i semifinale med seier eller uavgjort mot Slovenia, og at Spania ville bli Norges motstander ved tap.

Den noe avslappede holdningen til en del av spillerne i kampen viste seg allerede etter få minutter. Et eksemepl var da både Magnus Gullerud og Kevin Gulliksen enkelt kunne gått for avslutning. Isteden sendte de flere pasninger seg i mellom, helt inne ved Slovenias seksmeterfelt, før Norge omsider scoret.

- Det er tydelig å se at dette ikke er en kamp som betyr all verden for noen av lagene, bemerket TV 3-ekspert Kristian Kjelling da Gulliksen rundet av angrepet med å sette inn 6-3.

Merkverdig blemme



Sløve feil i begge ender av banen ble gjort oftere enn tidligere hos de to beste lagene i EM-hovedrundens gruppe II.

Og det aller sløveste skjedde kanskje fem sekunder før pausesignalet, da Slovenia akkurat hadde redusert Norges føring til ett mål.

Rett etter ga Norge regelrett bort ballen med en håpløs avkastvariant. Christensen reddet derimot forsøket fra venstrekanten til slovenerne og sørget for norsk 14-13-føring halvveis.

Før oppstarten på andre omgang etterlyste assistentrener Børge Lund at de Norge måtte være mer direkte på mål i angrep, og bruke beina mer for å få et bedre flyt og tempo i kampen.

Det begynte bra for Norge også i andreomgangen, der kontringsspesialisten Gulliksen på høyrekanten, og venstreback William Aar, tok ansvar med flere scoringer hver. 22- år gamle Aar scoret for øvrig sine fire første mesterskapsmål for Norge.

Gulliksen ble norsk toppscorer med sju scoringer på like mange avslutniger.

Det ble spenennende på tampen, men Norge dro i land seieren etter å ha avsluttet godt.