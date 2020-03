Norge møter Østerrike, Nord-Irland og Romania i nasjonsligaen

Norge møter Østerrike, Nord-Irland og Romania i høstens nasjonsliga i fotball. Lars Lagerbäcks lag spiller i gruppe 1 i B-divisjonen.

Nederlenderen Rafael van der Vaart sto for trekningen av B-divisjonen, og han ga Norge interessante og samtidig overkommelige motstandere.

I Nord-Irland får Lars Lagerbäck gjensyn med laget han møtte i sin aller første kamp som Norges landslagssjef. Han hadde bare noen få dager med spillerne før VM-kvalifiseringskampen i Belfast, og 0-2-tapet gjorde i praksis slutt på de norske drømmene om deltakelse i sluttspillet.

Samme høst vant Norge 1-0 i returmøtet på Ullevaal.

Romania var blant Norges motstandere i fjorårets EM-kvalifisering. Norge mistet tomålsledelse på Ullevaal og så rumenerne sikre 2-2 på overtid. I returkampen var det Norge som berget 1-1 på overtid med Alexander Sørloths utligning.

Østerrike er et lag Norge ikke har møtt siden 2002, da Pa-Modou Kah sikret norsk 1-0-seier i Wien.

Gunstig trekning

Lagerbäck var til stede i Amsterdam og så ikke henrykt ut da Norge ble trukket inn i gruppe med Nord-Irland og Romania, men Norge kunne fått en atskillig vanskeligere oppgave. Gruppe 3 med Russland, Serbia, Tyrkia og Ungarn virker som den klart tøffeste i divisjonen.

I nasjonsligaen spiller Norge både om opprykk til A-divisjonen (og for å unngå nedrykk til C-divisjonen) og for en mulig ekstrasjanse i neste VM-kvalifiseringen.

Nåløyet til VM er atskillig trangere enn til EM, og for å få en slik ekstrasjanse må Norge være blant de to beste lagene i hele nasjonsligaen som ikke blir blant de to beste i sin VM-kvalifiseringsgruppe.

Sverige i dødens gruppe

De 10 gruppevinnerne får billett til VM i Qatar, mens de 10 toerne og to lag fra nasjonsligaen skal ut i omspill om de tre siste VM-plassene. Akkurat som i nasjonsligaomspillet om EM-plasser må man vinne to kamper for å greie det, men sannsynligvis mot enda skarpere motstand.

Luis Figo trakk nasjonsligaen for A-divisjonen. Der havnet Sverige i en knallsterk gruppe mot europamester Portugal, verdensmester Frankrike og VM-toer Kroatia.

Danmark, som i høst ikke lenger trenes av Åge Hareide, kom også i en tøff gruppe. Der blir det kamper mot VM-semifinalistene England og Belgia samt et nordisk oppgjør mot Island.

