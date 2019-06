Norge møter Australia i åttedelsfinalen i VM

Samantha Kerr scoret fire mål og sikret andreplassen i Gruppe C foran Brasil.

JAMAICA - AUSTRALIA 1-4:

REIMS / OSLO: Norge møter Australia i åttedelsfinalen i fotball-VM.

Det ble klart etter at The Matildas, som laget kalles i hjemlandet, slo Jamaica 4-1 i Grenoble tirsdag.

Åttedelsfinalen mellom Norge og Australia spilles i Nice førstkommende lørdag klokken 21.00.

Kerr scoret fire

Australia tok ledelsen etter elleve minutters spill da Emily Gielnik lempet ballen inn i boksen og fant Samantha Kerr, som headet inn sitt andre mål i turneringen.

Like før pause var Kerr frampå med pannebrasken nok en gang, denne gangen etter innlegg fra Katrina Gorry på høyresiden.

NORGE NESTE: Sam Kerr (t.v.) scoret fire mål mot Jamaica tirsdag. Nå står Norge for tur i åttedelsfinalen i Nice. Foto: Denis Balibouse (Reuters)

I den andre omgangen reduserte jamaicanerne etter at Khadija Shaw kriget til seg ballen på egen halvdel og spilte gjennom Havana Solaun, som rundet keeper og satte inn 2-1.

Kerr var imidlertid ikke ferdig for dagen og kunne fra kort hold sette inn 3-1 med venstrebeinet etter et svakt klareringsforsøk.

4-1 kom etter et en forferdelig keepertabbe, der Jamaicas sisteskanse Nicole McClure bommet på ballen og foræret Kerr hennes fjerde mål for dagen.

Kerr står nå med fem mål totalt i VM og er dermed toppscorer i mesterskapet, sammen med amerikanske Alex Morgan.

Mjelde: - Rar kamp mot Australia sist

Før de siste kampene i Gruppe C ble spilt tirsdag kveld, var Italia, Brasil og Australia mulige motstandere for det norske laget.

Landslagskaptein Maren Mjelde hadde ingen spesielle preferanser da hun snakket med Nettavisen tidligere på dagen.

- Nei, det er tre gode og ulike lag, sa Mjelde på tirsdagens pressetreff.

- Men det er tydelig at noen type nasjoner og motstander passer Norge ganske mye bedre spillemessig?

- Nå har ikke jeg møtte Italia på dette nivået, så jeg kan veldig lite om dem. Australia møtte vi i fjor i en veldig rar kamp på Algarve som endte 4-3 til Australia, og Brasil er alltid en god nasjon.

Håper Graham Hansen blir klar

Det er foreløpig usikkert om den norske stjernespilleren Caroline Graham Hansen kan spille åttedelsfinalen etter at hun pådro seg en ankelskade i møtet med Sør-Korea mandag.

Tirsdag kunne landslagets lege, Said Tutunchian, informere pressen om at det fortsatt er muligheter for at den norske profilen rekker åttedelsfinalen.

- Vi fikk utført MR-undersøkelse i morges. Den viser en liten leddbåndskade. Vanligvis er det en veldig god prognose for dette. Vi skal gi henne aktiv rehabilitering og fysikalsk behandling fram mot kampen. Målet er at hun skal bli klar for kampen lørdag, sier legen til pressen i Frankrike.

Australia åpnet mesterskapet med å tape 2-1 mot Italia, etter å ha sluppet inn mål fem minutter på overtid. Deretter snudde laget 0-2 til 3-2 mot Brasil, før Jamaica ble slått tirsdag.

Italia går videre som gruppevinner, Australia som nummer to og Brasil som nummer tre i Gruppe C. Jamaica er ute av VM etter tre strake tap.