Norge møter England i VM-kvartfinalen, kamerunsk sinne etter VAR-avgjørelser

England slo Kamerun 3-0 og innfridde favorittstempelet i åttedelsfinalen i fotball-VM for kvinner søndag. I kvartfinalen venter Norge.

Norges kvartfinale spilles i Le Havre torsdag. Fram til da skal det norske laget bo og trene i badebyen Deauville om lag fire mil unna. England får én dag mindre hvile etter det som ble en innholdsrik og til dels dramatisk åttedelsfinale søndag.

De engelske jentene fikk en drømmestart i Valenciennes. Kun et kvarter var spilt da laget fikk indirekte frispark fem meter fra mål etter at Kameruns veterankeeper Annette Ngo Ndom plukket opp det som ble vurdert som et tilbakespill.

Frisparket som fulgte satte England-kaptein Steph Houghton i det lengste hjørne, etter at ballen hadde vært innom keeper Ndom.

Sekunder før pause kom 2-0. Ellen White satte inn sitt fjerde VM-mål, men måtte først dempe gleden etter at assistentdommeren vinket for offside. VAR-sjekken endte imidlertid med godkjent scoring, og dermed kunne også Englands landslagssjef Phil Neville slippe jubelen løs på sidelinjen.

Følelsene løp løpsk

I kjølvannet av 2-0-scoringen utspilte det seg merkelige scener i Valenciennes. De kamerunske spillerne nektet tilsynelatende å ta avspark og samlet seg midt på banen til en opphetet prat.

Den spesielle episoden førte til et fire minutter langt opphold før spillet igjen ble gjenopptatt.

Det skulle ikke bli siste gang i kampen. Kun to minutter ut i annen omgang trodde Ajara Njoya at hun hadde tent håpet for Kamerun med en flott scoring, men etter VAR-sjekk ble målet annullert for en marginal offside.

Det satte igjen følelsene i kok i den kamerunske leiren, og på ny ble det flere minutter med venting og diskusjoner blant opprørte kamerunske jenter før kampen kunne settes i gang igjen.

Irritert Neville

I stedet for redusering kom 3-0 i motsatt ende av banen på en innøvd corner. Alex Greenwood løp seg fri inne i feltet og satte enkelt ballen i mål.

– Dette var ikke fotball for meg med hensyn til oppførsel. Dette sendes over hele verden. Jeg kan ikke si at jeg likte det. Spillerne mine likte det heller ikke, sa England-sjef Neville om det kamerunske sinnet.

Han hadde ingen forståelse for følelsesutbruddene som utspilte seg.

– Ingen. Regler er regler. De må håndtere det. Vi kjenner reglene og har blitt snakket til av dommere 150 ganger de siste ukene, sa en tydelig irritert Neville.

Norsk bragd

De norske jentene sikret på sin side kvartfinalebilletten i en dramatisk åttedelsfinale mot Australia lørdag. Straffesparkkonkurranse måtte til for å kåre en vinner etter at det sto 1–1 ved full tid.

Fra krittmerket var Caroline Graham Hansen og de øvrige norske straffeskytterne klart mest treffsikre.

England var også Norges motstander i cupspillet under VM-sluttspillet i Canada for fire år siden. Den gangen møttes lagene i åttedelsfinalen, en kamp som endte med et bittert norsk tap i Ottawa. Norges 1-0-ledelse ble til 1–2 i avslutningen av kampen. Torsdag kan mannskapet til Martin Sjögren få sin revansje.

England innledet VM med tre strake seirer. Det ga klar gruppeseier foran Japan, Argentina og Skottland.

(©NTB)