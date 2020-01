Norge nærmer seg semifinale etter seier mot Island

Norge kjørte over Island før pause, men etter hvilen kom islendingene sterkt tilbake.

NORGE - ISLAND 31-28:

Norge tok et langt steg mot semifinale i håndball-EM da Island ble slått 31-28 i Malmö tirsdag kveld.

Norges store stjerne, Sander Sagosen, ble kampens toppscorer med ni mål.

Berge i timeout: - Vi er i semifinale

Dersom Sverige tar poeng mot Ungarn senere tirsdag, er Norge klare for semifinalen før siste kamp i hovedrunden. Vinner Ungarn er det likevel kun teori som kan ta fra Norge plassen i semifinalen.

Det visste også Norges trener Christian Berge godt da Island tok timeout med sekunder igjen av kampen.

- Vi er i semifinalen, sa en glisende Christian Berge til sine gutter i timeouten.

HERJET: Sander Sagosen og Norge drepte Islands håp om poeng i kampes ti første minutter. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Kommentator Daniel Høglund følte da for å presisere at det ikke er helt klart riktig ennå.

- Det er den beste timeouten så langt. Det er vel teoretisk ikke avgjort, selv nå. Det kan skje at vi ryker på måforskjell, men der er Norge uansett så langt foran at vi skal tape gigantisk for Slovenia. Men vi er per definisjon i semifinale, vi er det, sa Høglund.

Da Berge ble intervjuet av TV 3 etter kampslutt hadde en rukket å moderere seg noe.

- Vi nærmer oss i hvert fall. Jeg er vanvittig stolt av gutta som gjør den jobben de gjør i dag. Vi har en førsteomgang som er forrykende, sa Berge til kanalen.

Etter norsk sjumålsledelse til pause, kom Island kraftig tilbake etter pause. Berge mener han har svaret på hvorfor.

- De som sitter og ser på tror kanskje vi slapper av helt i pausen, for vi kommer ut i andre omgang, og det blir en jevn kamp. Problemet er at vi begynner å misse på noen klare sjanser, vi skyter med litt for mye adrenalin når vi tar dueller på dueller, sa Berge.

Ledet 7-0

De norske gutta kjørte over Island fra start i tirsdagens kamp og allerede etter to minutter og 20 sekunder, på stillingen 4-0 tok Island time-out.

Det hjalp ikke mye.

Ikke før stillingen var 7-0, da snaut ni minutter var spilt, lyktes islendingene med å overliste Norges målvakt Torbjørn Bergerud for første gang i kampen.

Anført av en glitrende Sander Sagosen fortsatte de norske gutta å gjøre livet surt for motstandern fra sagaøya før pause.

Etter første omgang ledet Christian Berges menn 19-12.

Island hevet seg kraftig

Island kom ut langt mer aggressive etter pause og hadde tydelig bestemt seg for ikke å gi seg uten kamp mot det norske stjernelaget.

I likhet med i kampen mot Ungarn slapp også de norske gutta seg litt ned i minuttene etter pause, noe som førte til at ledelsen ble redusert til tre mål på det minste.

Til tross for en sterk andre omgang kom imidlertid ikke islendingene nærmere, og Norge er dermed svært nær semifinalespill i Stockholm.

Spania og Kroatia er allerede kvalifisert til semfinale fra den andre gruppen i hovedrunden, og et av disse lagene blir Norges motstander i en eventuell semifinale.

Norge møter Slovenia i den siste kampen i hovedrunden onsdag.