Norge overkjørt da FIS kom med «dramatisk» forslag: - Vi fikk ingen støtte, ikke engang fra Sverige eller Finland

Åge Skinstad avslører at det var lite støtte å få fra andre nasjoner da Norge forsøkte å argumentere mot Det internasjonale skiforbundets (FIS) forslag om å kutte verdencupplasser.

Torsdag ble det bekreftet at langrennskomiteen i FIS har vedtatt å kutte på den nasjonale kvoten for arrangørene av verdenscuprenn.

Kvoten blir nå redusert fra 15 til 10 løpere, men det åpnes for at to ekstra løpere fra U23-klassen får bli med i tillegg, slik at kvoten totalt er på 12 løpere.

Vedtaket ble vedtatt etter at FIS-administrasjonen selv la inn forslag om å kutte kvoten.

Norge har som vane å fylle den nasjonale kvoten som er viktig for de mange løperne som eksempelvis står utenfor landslaget, men som likevel satser hardt på langrenn.

Nå risikerer flere av dem å ikke få vise seg frem på den største arenaen.

- Dramatisk



Skinstad, Norges representant i FIS' verdenscupkomité, liker ikke endringen.

- Det er dramatisk for våre unge og lovende løpere, sier Skinstad til Nettavisen.

Han forklarer at Norge umiddelbart stilte seg negative til forslaget fra FIS, men det var liten hjelp å få fra andre nasjoner i diskusjonene.

- Vi fikk ingen støtte for å beholde 15 løpere - ikke fra Sverige eller Finland engang, forteller Skinstad.

Han mistenker at Norge kunne fått støtte av russerne, men de sa ingenting trolig fordi de selv ikke skal arrangere verdenscuprenn.

TIDLIGERE LANGRENNSSJEF: Åge Skinstad representerer i dag Norge i verdenscupkomiteen. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

Berget to plasser

Skinstad forklarer imidlertid at Norge var forberedt på at noe slikt kunne skje.

I utgangspunktet ville FIS at den nasjonale kvoten skulle justeres ned til maks ti løpere og at to av disse måtte være U23-løpere.

- Da kom jeg med et motforslag om at de to på under 23 år må komme i tillegg til kvoten på ti løpere, sier Skinstad.

Til glede for Skinstad og Norge fikk de i det minste flertall for det forslaget.

Han ønsker imidlertid å ta grep for å hjelpe de som nå mister sjansen for å gå verdenscup til vinteren.

- Vi må prøve å øke statusen på den skandinaviske cupen. Vi må se hva vi skal gjøre, men akkurat nå så var dette det beste vi kunne få til, forklarer Skinstad.