Norge på 4.-plass på lagsprinten i Polen

Etter en blytung sesongåpning forrige helg fikk de norske skøyteherrene en liten opptur med fjerdeplass på lagsprinten i Polen fredag.

Det norske herrelaget gikk inn på 1.21,58. Det holdt til en 4.-plass for laget bestående av Bjørn Magnussen, Håvard Holmefjord Lorentzen og Odin By Farstad. Nederland vant lagsprinten for andre helg på rad. Kina ble nummer to, mens Canada tok tredjeplassen.

Fredagens prestasjon må regnes som en opptur for det norske laget som slet voldsomt i sesongåpningen forrige helg.

I Minsk for en uke siden leverte de norske løperne jevnt over svake resultater, og lagsprinten ble ødelagt av fall. Blant andre Lorentzen fikk lite til å stemme i Hviterussland, og ble nummer 11 og 18 på henholdsvis 1000- og 500 meter.

Denne helgen må Norge klare seg uten blant andre Sverre Lunde Pedersen og Hege Bøkko.

