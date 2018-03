Norges Trygve Steinar Larsen under 7,5 km skiskyting for sittende under paralympics i Pyeongchang i Sør-Korea forrige uke. Søndag deltok han i langrenn blandet stafett. Foto: Jessica Gow / TT / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )

Norge på åttendeplass i langrennsstafetten i Paralympics