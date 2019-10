Norge rotet det til i skjebnekampen: - Grusomt

Det ville seg ikke for det norske landslaget mot Romania. Nå må Lars Lagerbäcks mannskap mest sannsynlig belage seg på Nations League for å ha sjanse til å spille neste sommers mesterskap.

ROMANIA - NORGE 1-1:

BUCURESTI (Nettavisen): Premissene var klare før kampstart, Norge måtte vinne for å holde et ektefølt liv i EM-håpet gjennom kvaliken.

Det skjedde ikke.

Selv om Norge lenge var det beste laget i Bucuresti, endte det 1-1 etter en sen utligning av Alexander Sørloth.

Uavgjort-resultatet gjør at Norge ligger tre poeng bak Romania og fire poeng bak Sverige når to kamper gjenstår. Svenskene spilte 1-1 mot Spania tirsdag kveld.

Dermed er det kun teoretiske muligheter for at Norge kan vinne de to siste kampene og gå forbi både svenskene og rumenerne på poeng.

Norge har følgende kamper igjen:

Færøyene (h) og Malta (b).

Sverige har følgende kamper igjen:

Romania (b) og Færøyene (h).

Romania har igjen følgende kamper:

Sverige (h) og Spania (b).

- Det er bare å gjøre seg klar til Nations League mars 2020, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen etter kampen.

- Grusomt

Måten poengtapet skjedde på var ikke imponerende. Rune Jarstein og Joshua King må dele mye av skylden for baklengsmålet en halvtime før slutt som satte en effektiv stopper for håpet om norsk seier.

Jarsteins dårlige utkast og Kings søvnige opptreden er ikke noe man har råd til om slike skjebnekamper skal vinnes. Balltapet førte til rumensk brudd høyt i banen og en unødvendig scoring imot.

- Grusomt norsk balltap, oppsummerte Brede Hangeland i TV 2 presist.

Norge viste likevel positive tendenser, og det hadde ikke vært ufortjent om de tre poengene heller ble med hjem til Oslo. Men som så mange ganger før manglet Norge det siste lille i avgjørende situasjoner.

- Vi ble litt for overambisiøse, vi ville litt for mye, sa Lagerbäck.

Joshua King, som hadde en langt bedre dag på jobben mot Spania, var deppet etter resultatet i Bucuresti.

- Det føles som et tap, sa en slukøret spiss til TV 2.

Sjanse via Nations League

Der har Lars Lagerbäck noe å jobbe med frem mot det som trolig er Norges siste EM-mulighet: Nations League-playoff i mars 2020.

Der møter Norge etter all sannsynlighet Serbia på Ullevaal i én enkeltstående kamp. Vinner man der, venter vinneren av det som ser ut til å bli Skottland - Finland/Bulgaria i den andre playoff-semifinalen.

Om Finland går rett til EM, slik det ser ut to kamper før slutt, møter vinneren av Norge-Serbia vinneren av Skottland-Bulgaria i en ren finale. Finalearenaen trekkes 22. november i år. Kampene spilles i slutten av mars 2020, nærmere bestemt 26. mars.

Med andre ord: EM er fortsatt innenfor rekkevidde, man må bare vente fire måneder ekstra på å eventuelt kvalifisere seg.

Tirsdagens kamp, som ble spilt foran mye omtalte 30.000 rumenske barn, fikk en ramme rundt seg som ikke akkurat oste tomme tribuner slik UEFA-straffen tilsa til å begynne med.

Lydnivået var høyt og sørget for at rumenerne fikk den hjemmebanefordelen mange trodde på forhånd de ville spille foruten.

Norge åpnet imidlertid kampen strålende, og rullet tidvis over rumenerne. Anført av Martin Ødegaard skapte gjestene et par gode muligheter til å ta ledelsen, men marginene var ikke på norsk side.

Tok grep allerede i pausen

Romania kom bedre med utover i omgangen, men Norge skapte tidvis situasjoner man burde utnyttet på en bedre måte. En rekke ganger kom man rundt og fant gode innleggsposisjoner, men gang etter gang ble det for tafatt i siste trekk.

Der Norge manglet såkalt killerinstinkt, holdt vertene på å demonstrere det motsatte rett før pause. Alexandru Mitrita dro seg løs og fyrte av et godt skudd, men heldigvis for Norge var Rune Jarstein med på notene.

STRAFFEREDNING: Norges keeper Rune Almenning Jarstein redder straffen fra Romanias George Puscas. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Lars Lagerbäck tok grep allerede i pausen, og i kampen Norge måtte vinne ble angrepsspiller Alexander Sørloth satt innpå for å spille de siste 45 minuttene. Ut gikk kaptein Stefan Johansen, noe som medførte at Ødegaard ble flyttet ut på høyresiden på midtbanen.

Straffebom

Andre omgang startet elendig for Norge, som ga bort et straffespark allerede etter seks minutter. En rumensk spiller gikk lett i bakken i duell med Sander Berge, og den skotske dommeren Robert Madden pekte på krittmerket.

Heldigvis for Norges del vartet Jarstein opp med en glimrende redning på straffesparket fra George Puscas.

En halvtime før slutt kunne de likevel slippe jubelen løs. Da Jarstein kastet håpløst til en sovende King, snappet Alexandru Mitrita ballen, forserte 20 meter og banket inn 1-0 til Romania.

Både Romania og Norge skapte store sjanser rett etter 1-0-scoringen, men ballen ville ikke i mål.

Tre spisser

Lagerbäck kastet etter hvert innpå også Bjørn Maars Johnsen, men grepet med å spille med tre spisser funket dårlig. Norge kom ikke til noe særlig med innlegg, men ble i stedet løpende mellom og slå langt de gangene man vant ballen.

På overtid klarte Norge for en gangs skyld å få et presist innlegg, og Sørloth utlignet med et flott hodestøt på innlegg fra Mathias Normann. Dermed endte det 1-1.

Nordlendingen ble spurt etter kampen om han burde ha fått mer spilletid, men var rimelig diplomatisk i svaret sitt.

- Det har jeg ingen synspunkter om. Jeg spiller når jeg blir brukt, fortalte 23-åringen i et TV 2-intervju.

Nå gjenstår det kun to kamper før EM-kvaliken er over. For Norges del venter Færøyene på hjemmebane 15. november før kvaliken avsluttes borte mot Malta 18. november.