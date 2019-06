Norge rystet Frankrike, men ble felt av sen straffescoring

Frankrikes stjernespiller Wendie Renard virket å forære Norge ett knallsterkt poeng i VM, men et straffespark sørget for at det franske laget tok tre poeng på hjemmebane.

FRANKRIKE - NORGE 2-1:

NICE (Nettavisen): Norge rystet Frankrike foran over 30.000 franske tilskuere og gikk mot et sensasjonelt poeng etter et klønete selvmål av den franske stopperkjempen Wendie Renard.

Den norske scoringen kom like etter at Frankrike hadde tatt ledelsen, og Martin Sjögrens disipler virket å ha paralysert Frankrike avslutningsvis i kampen.

En noe klønete takling av Ingrid Syrstad Engen sørget imidlertid for fransk straffespark etter at dommer måtte gjennomgå situasjonen på video.

- Det er ikke noe tvil på stemplingen sa NRK-kommentator Christian Nilssen fra sin posisjon. Ekspert Carl-Erik Torp samstemte:

- Det er farefullt og i voldsom kraft, sa Torp.

Mens den tyske dommeren sjekket på sin monitor var Nilssen klar på at det gikk på et fransk straffespark:

- Her kan det bli blåst for straffespark, jeg er redd for det. Vi holder pusten. Det er fryktelig unødvendig, utbrøt Nilssen i det dommer Steinhaus pekte på elleve meter etter å ha gått over situasjonen.

Eugene Le Sommer, Ada Hegerbergs lagvenninne i Lyon, var sikker fra elleve meter og satte inn 2-1 og seiersmålet for et fransk lag som måtte grave svært dypt for å innkassere de tre forventede poengene mot et hardtkjempende Norge-lag.

Flere av de norske spillerne spilte en god kamp i varmen i Nice, men venstreback Kristine Minde slet stort før pause

Hun ble gang på gang passert av Kadidiatou Diana, og det norske laget var heldige at den franske kantspilleren aldri fant noen lagvenninner inne i feltet.

Det ble også poengtert av TV 2-ekspert Jesper Mathisen

I NRK-studio var de klare på at Minde trengte hjelp fra kollega Guro Reiten ute på kanten:

- Jeg tror den franske treneren kommer til å si "vet dere hva? Nedover vår høyreside, der har vi mange muligheter". Fordi Guro Reiten, og hun er eksepsjonelt god offensivt, men hun etterlater rom bak seg. Det er lett å få to mot én-situajsoner mot den norske venstrebacken, sa Aleksander Schau i NRKs studio.

NRK-ekspert Melissa Wiik var enig i Schaus analyse:

- Reiten har vært heldig som har Minde bak seg. Hun er god, rask og fysisk, men hvis hun får to mot én på seg så er det vanskelig. Da må hun ha Reiten på riktig side så hun kan ta førstepresset og Minde kan sikre.

Ettersom Nigeria slo Sør-Korea i Norges gruppe tidligere onsdag, er det norske laget fortsatt i førersetet om annenplassen som gir avansement fra gruppa.

Imponerte før pause



På et så å si fullsatt Allianz Riviera fikk det norske laget kjørt seg fra start mot et aggressivt fransk lag.

Både Maren Mjelde og Martin Sjögren poengterte på tirsdagens pressekonferanse viktigheten av ikke å gi bort mange dødballer, men det norske laget var langt unna å følge den planen innledningsvis.

Allerede etter 13 sekunder fikk Frankrike frispark i god posisjon etter at Ingrid Moe Wold noe unødvendig gikk for hardt til mot en fransk spiller.

Kaptein Amandine Henry fikk en god mulighet på bakre stolpe uten at hun klarte å sette ballen i mål, men kun minutter senere fikk Frankrike frispark på ny i god posisjon etter at Vilde Bøe Risa var for sent inne i en duell.

Én corner samt to frispark i farlig posisjon imot var fasit allerede etter fire minutter i en periode der Norge slet stort, men utover i den første omgangen spilte Sjögrens spillere seg stort opp.

Det aller meste ble produsert ute hos Guro Reiten til venstre, og den ferske Chelsea-spilleren kom flere ganger rundt og fikk slått inn foran mål.

Det norske laget hang langt mer etter sjokkåpningen i Nice, og etter hvert kunne også den lille norske delegasjonen høres fra tribunen.

De ble imidlertid overdøvet at over 30.000 franske tilskuere da de dro på med «Allez, Allez, Bleus!», men det var Ingrid Syrstad Engen som fikk omgangens største sjanse etter en corner.

Den kommende Wolfsburg-spilleren vant duellen på første stolpe, men Amel Majri reddet ballen et par meter foran streken foran sin keeper.

Frankrike tok mer og mer over avslutningsvis i omgangen, og Kristine Minde slet stort på sin venstreback. Kadidiatou Diana rundet den norske backen ved flere anledninger, men Norge slapp med skrekken de første 45 minuttene.

Mindes opptreden ble imidlertid trukket fram som svak av flere profiler til pause.

SLET: Kristine Minde slet stort mot franske Kadidiatou Diana onsdag. Foto: Valery Hache (AFP)

Marerittstart



Dermed kunne Sjögren gå i garderoben på et sterkt 0-0-resultat, men kun minuttet ut i den andre omgangen kom den franske scoringen som 30.000 franskmenn ventet på.

Et innlegg fra Amel Majri fant til slut Valerie Gauvin, og Montpellier-spilleren kom seg foran en for dagen meget god Maria Thorisdottir og satte inn 1-0 til øredøvende jubel på Allianz Riviera.

Norge kom seg imidlertid raskt til hektene igjen, og kun ni minutter senere ble hele arenaen stilnet da det utenkelige skjedde.

Midtstopper Wendie Renard scoret to mål i åpningskampen mot Sør-Korea, og mye av fokuset i opptakten til onsdagens kamp handlet om hennes sterke kvaliteter.

Etter 54 minutter satte hun imidlertid ballen i eget nett da Isabell Herlovsen slo ballen flatt inn fra venstre. Lyon-stoppere skulle bare rolig klarere ballen til corner, men den forsvant heller i nettmaskene til egen keeper og i mål.

- Grusomt stopperspill av Renard. Uvirkelig svakt, men glem det 1-1!, skrev TV 2-profil Jon Hartvig Børrestad på Twitter etter scoringen.

Den norske startelleveren, som har vært opptatt av å fremheve samholdet i hele gruppen, feiret sammen med hele den norske benken, mens mesteparten av stadion ikke visste hva som hadde truffet dem.

Norge gikk mot et smått sensasjonelt poeng mot vertsnasjonen, men etter 70 minutter kom utligningen, godt hjulpet av VAR.

Syrstad Engen var for sent inne i en duell inne i feltet, og etter at dommer Bibiana Steinhaus selv hadde vært ute og sjekket situasjonen, pekte hun korrekt på straffemerket.

Eugene Le Sommer var sikker fra elleve meter, og sendte Frankrike opp i 2-1. De norske spillerne maktet aldri å sette inn den helt store sluttspurten, og måtte notere VMs første tap.