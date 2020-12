Norge sier nei til Tour de Ski: – Helsa går foran alt

Langrennsledelsen i Norges Skiforbund sender ingen løpere til Tour de Ski. Verdenscupen går dermed uten norsk deltakelse i minst én måned.

Avgjørelsen var en ventet konsekvens etter pressemeldingen som ble sendt ut 1. desember. Der ble det sagt i klartekst at Norge ikke planla for å sende utøverne til Tour de Ski om det ikke kom endringer i det skisserte opplegget i kalenderen.

– Risiko for smitte i forbindelse med reiseaktiviteten til og under Tour de Ski har ikke endret seg vesentlig fra tidligere vurderinger, sier medisinsk ansvarlig for langrenn, Øystein Andersen, i Norges Skiforbund i en pressemelding tirsdag kveld.

– Reise mellom land i Europa under en pandemi medfører fortsatt en uakseptabel høy risiko for smitte, legger han til.

Helse og VM viktigst

Mandag kveld besluttet langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) at vinterens tour skal avvikles som oppsatt i perioden 1. til 10. januar. Val Müstair i Sveits og Toblach og Val di Fiemme i Italia blir arrangørstedene.

Møtet i verdenscupkomiteen i FIS tirsdag kveld endret ikke denne beslutningen.

– I målsettingene våre er det slik at helse går foran prestasjon, det har vi alltid vært klare på. Vi skal ikke ødelegge sesongen eller noens karriere. Deretter kommer de sportslige målene, der VM er viktigst. Så da blir verdenscup og Tour de Ski nummer tre på den lista, sier langrennssjef Espen Bjervig til NTB.

– Med åtte renn på elleve dager og tre destinasjoner føler vi at risikoen for smitte er så høy at det ikke er verdt det, sier han om touren i Sveits og Italia.

Frykt

Helseteamet og ledelsen i Norges Skiforbund ønsket at Tour de Ski skulle arrangeres på færre steder og med færre etapper. Også Sverige og Finland tok til orde for det samme, men man fikk ikke gjennomslag.

– Vi spilte inn allerede etter Ruka (sesongåpningen) at vi ønsket en annen modell. Men FIS-strukturen gjør det vanskelig å gjøre endringer, for de har gitt bort eierskapet til arrangementene til de ulike nasjonene, sier Bjervig.

Det er frykten for koronasmitte og de mulige ettervirkningene av en positiv test på enkeltutøvere som er årsaken til Norges nei.

Flere av Norges mest profilerte utøvere har vært skeptiske til å gå en fullverdig tour. I tillegg har kvinnelandslagstrener Ole Morten Iversen advart løpere sine om risikoen ved å stille.

Andre utøvere har sagt ja til å reise om Norges Skiforbunds langrennsledelse hadde gitt tillatelse til det.

– Vi har diskutert dette i utøvergruppe gjennom hele høsten. Det er en tøff avgjørelse, men når vi ser på risikoen, er det ikke verdt å ofre noens helse, fortsetter langrennssjefen.

Fullt kjør etter touren

Norge har allerede sagt nei til å delta i verdenscuprennene i Davos og Dresden før jul. Det samme har både svensk og finsk langrenn gjort.

Verdenscupsesongen i langrenn startet i Ruka 27. november. Da ble det norsk seier i den finske minitouren for både Johannes Høsflot Klæbo og Therese Johaug.

Første verdenscuprenn etter Tour de Ski er sprintkonkurranser i svenske Ulricehamn 16. og 17. januar.

– Vi planlegger for å være med der. Men ingen vet hvordan pandemien utvikler seg, sier Bjervig.

Det er enklere å skulle delta i konkurransene i Ulricehamn, Lahti og Falun i januar enn i Tour de Ski.

– Det som er lettere i Sverige, er at vi kan kjøre bil dit. Vi slipper flyplasser og de treffpunktene der, og vi kjenner også boforholdene godt. I Lahti er det nordisk helg med hopp og kombinert også, så der kjører vi nok samme løsning som i Ruka, med charterfly og slikt. Da unngår vi ekstremreisingen som Tour de Ski innebærer.

(©NTB)

