Norge-sjefen trekker frem Ustjugov som eksempel. Situasjonen de vil unngå: - Helt klart!

Den russiske stjernen er eksempelet på hva Norges langrennssjef ikke vil at norske løpere skal måtte gå gjennom før VM.

Tidligere denne uken ble det klart at Norge ikke kommer til å sende løpere til vinterens Tour de Ski i Sveits og Italia.

Årsaken er smittesituasjonen i Europa. Landslagslegen har gitt klart utrykk for at risikoen er for høy og langrennssjef Espen Bjervig har konkludert med at det er bedre om det norske laget heller prioriterer VM i Oberstdorf i februar.

Det skal ha gjort enkelte langrennsnasjoner svært forbannet, ifølge renndirektøren i FIS.

Men for at VM skal bli en suksess for Norge, er den norske landslagsledelsen helt klare på at det blir viktig å unngå sykdom - spesielt covid-19.

Fortsatt oppleves koronaviruset som svært uforutsigbart og frykten blant helsepersonell i langrennsmiljøet er at viruset skal sette seg på lungene eller hjertet til utøvere dersom de blir smittet.

Det er også usikkerhet knyttet til hvordan kroppen vil respondere på trening etter en infeksjon av koronaviruset.

Vil unngå å havne i samme situasjon



Sergej Ustjugov, den russiske langrennsløperen som har vært en av de største konkurrentene til de norske herreløperne de siste årene, har selv vært smittet av koronaviruset.

To måneder senere kan han fortsatt ikke trene som normalt. Det skriver han selv på sin egen Instagram-konto.

Bjervig trekker frem Ustjugovs situasjon som nettopp noe han ønsker at norske utøvere ikke skal få oppleve.

- Når vi ser hvordan Ustjugov har holdt på i tre måneder for å komme tilbake, så skjønner man at et smittetilfelle kan fort ødelegge en VM-sesong. Da velger man å ta den tryggeste veien til VM, sier Bjervig til Nettavisen.

Ustjugov har forklart at han ble smittet da han var på høydesamling i Val Senales i Italia i oktober.

Bjervig forteller at den norske leiren først ble klar over at russeren var smittet av koronaviruset først denne uken.

- Jeg visste at Ustjugov var syk og dro hjem fra Ruka. At han hadde hatt covid-19 fikk jeg først høre gjennom media og hans Instagram-konto. Nå er det mange idrettsutøvere som blir smittet og kommer fort tilbake, men det viser også at selv for den russiske bjørnen som media har omtalt han som, så kan dette bite ganske hardt fra seg, forteller Bjervig.

- Og det er dette dere for all del vil unngå?

- Helt klart, sier Bjervig.

Trygg på valget

Til tross for kritikken som har kommet mot det norske laget etter deres avgjørelse om å droppe touren, føler langrennssjefen seg trygg på at det har tatt en klok beslutning.

- Jeg tror vi tar et riktig valg nå. Vi passer på helsen og satser på at vi slår hardt tilbake i VM, sier Bjervig.

Vinterens Tour blir nå den første i historien uten norsk deltakelse.

Langrennssjefen håper nå at kanskje noen andre nasjoner kan kunne hevde seg og at det gir mersmak.

- Det er klart at det er ikke noen ønsket situasjon. Samtidig kan det bety at det er en tysker, sveitser eller en utøver fra en annen nasjon som kan komme litt høyere opp på listen og at det kan gi litt motivasjon. Det hadde vært ønskelig å ha med nordmenn i internasjonale skirenn, men vi må nå gjøre så godt vi kan med de nasjonale skirennene og så komme sterkt tilbake utover i januar, sier Bjervig.

