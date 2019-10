Lars Lagerbäck (71) har levd et langt liv i fotballen. Han sier han aldri har opplevd en mer urettferdig beslutning enn det han gjorde mot Romania.

ROMANIA - NORGE 1-0:

BUCURESTI (Nettavisen): Norges kamp mot Romania tirsdag kveld skulle egentlig spilles for tomme tribuner som en straff fra UEFA etter flere episoder med rasisme fra de rumenske tilskuerne.

Men UEFAs regelverk tillater ved slike tilfeller at barn og unge under 14 år kan inviteres til å se kampen, og på tribunene mot Norge var det rundt 30.000 tilskuere som skapte en glimrende ramme til støtte for hjemmelaget.

- Aldri opplevd noe så urettferdig

Lars Lagerbäck er ikke kjent for å dra på noe voldsomt når han gir intervjuer etter kamper, men denne gangen klarte han ikke dy seg.

Overfor Nettavisen er Norge-sjefen helt åpen om sin misnøye med at kampen ble spilt med en slik ramme.

- Det er surt med hele tilstelningen her. Jeg har vært med i mange år, men jeg tror aldri jeg har opplevd en så urettferdig beslutning som den UEFA har tatt. Jeg skal ikke skylde på det, det er ikke derfor vi taper kampen, men det påvirker det jeg føler akkurat nå, sier Lagerbäck, som nok følte uavgjortkampen som et tap.

- Komisk med «equal game»-skilt

Norge-assistent Per Joar Hansen bare rister oppgitt på hodet når Nettavisen spør om hvordan han opplevde hele situasjonen.

Perry forteller at det ble en svært spesiell opplevelse før kamp da Joshua King sto med et skilt som skal fremme at fotball er for alle.

- Det er helt meningsløst, det blir bare komisk når Haitam (Aleesami) og Josh (King) står med skilt før kamp der det står «nei til rasisme» og «equal game», det blir bare dumt. Når du hiver inn både barn og voksne her, har en speaker som oppfordrer til remser og sanger, er det jo null straff. Det er en parodi, egentlig, sier Hansen til Nettavisen.

Norge-assistenten holder ikke tilbake i sin beskrivelse av UEFAs valg om å åpne opp for en slik løsning i kamper som i utgangspunktet skal straffes for svært alvorlige hendelser.

- Det er en stor vits, og helt utrolig at de kan gjøre noe sånn når de har gitt en straff. Det her er jo ikke en straff, fnyser Perry.

- Undergraver det arbeidet mot rasisme?

- Det synes jeg absolutt. Det er en hån mot det som skjedde og skjer hele tiden i fotball, det må tas tak i, og det eneste som hjelper er at du virkelig kaster ut sånne nasjoner som bedriver den typen ytringer i 2019. Det skal ikke forekomme, kast dem ut. Helt fra A-landslag til U15, ikke la dem spille kamper på X antall år. Det er den eneste måten å få bukt med det på, sier Hansen.

Haitam Aleesami sier seg enig med Perry, og mener en straff bør merkes på kroppen når man først får situasjoner med rasisme i fotballen.

- Da skal det slås hardt ned på. Men jeg liker å spille foran fulle tribuner, og jeg synes det er kult at barn slipper inn, sier Aleesami til Nettavisen.

Perry forteller at NFF nå kommer til å ta opp det gjeldende regelverket med UEFA etter kampen.

– Vi må gi kraftig uttrykk for hva vi synes, sier assistenten.

KJERNEN: Det er dette regelverket som åpnet opp for at flere titalls tusen barn kunne se Norges kamp mot Romania. Legg spesielt merke til punkt H. Foto: UEFA

Norges visekaptein Omar Elabdellaoui er ikke imponert over UEFAs håndtering av Romanias straff. Han mener at når straffen er å spille for tomme tribuner, så er det nettopp fordi at laget ikke skal få støtte fra egne fans.

- De får det her i dag. Barna lagde bra med lyd. De skrek og har mer energi enn voksne. Romania får støtte og de får folk på tribunen, sier sier Elbadellaoui til Nettavisen.

Han opplever det som spesielt at UEFA tillater å slippe inn 30.000 barn.

- Når man først får en straff og det skal være tomme tribuner så føler jeg at det blir feil. Folk som har med det å gjøre må ta det med dem som eventuelt må høre det, forteller Elbadellaoui.

- Går feil vei

Landslagsspiss Joshua King er ikke like kritisk som lagkameraten.

- Når folk er rasistiske og får en straff så bør man holde den straffen, men at de fikk lov til å 30.000 barn her i dag klager jeg ikke på, sier King.

Han er imidlertid tydelig på at man fortsatt har en lang vei å gå i kampen mot rasisme i fotballen og viser til mandagens kamp mellom Bulgaria og England der oppgjøret ble stoppet flere ganger som følge av rasistiske tilrop fra bulgarske supportere.

- Du så hva som skjedde med England i går. Jeg leste om det. Om vi er på rett vei? Det er vanskelig å si. Spør du meg, så går det feil vei, forteller King.

Nå gjenstår det kun to kamper av EM-kvaliken. For Norges del gjenstår Færøyene på hjemmebane før kvaliken avsluttes borte mot Malta. Kampene spilles 15. og 18. november.